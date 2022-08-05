Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 5 серпня

Сьогодні, 5 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 5 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Сьогодні 5 серпня 2022 року – 217-й день року, 163 день з початку повномасштабного вторгнення.

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Який сьогодні день – 5 серпня

5 серпня – Міжнародний день пива, День Світлофору та Всесвітній день устриць.

У народі 5 серпня відзначають День Трофима Безсонника.

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Події 5 серпня у світі

5 серпня 1583 року англійський мореплавець Хемфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Британії та заснував там перше поселення.

5 серпня 1789 року у Франції скасовано кріпацтво.

5 серпня 1864 року Джованні Донаті вперше спостерігав спектр комети.

5 серпня 1885 року на острові Бедлоу в Нью-Йорку закладено перший камінь у основу статуї Свободи.

5 серпня 1914 року в Клівленді (США) встановлено перші у світі електричні світлофори.

5 серпня 1924 року в Туреччині заборонено багатоженство.

5 серпня 1967 року випущено перший альбом гурту “Пінк Флойд” “The Piper at the Gates of Dawn”.

5 серпня 2016 року у Ріо-де-Жанейро у Бразилії відкрилися XXXI літні Олімпійські ігри.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

У церковному календарі сьогодні, 5 серпня – святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері, а також день пам’яті мучеників Трохима, Феофіла та з ними 13 мучеників.

День ангела сьогодні – 5 серпня

День ангела сьогодні святкують Анна, Аполлінарій, Аполлон, Віталій, Стелла, Трохим та Феофіл.

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Прикмети на 5 серпня

Якщо вночі почуєте вухання пугача – до похолодання.

Вечірній туман віщує спекотні дні.

Зоряне небо 5 серпня обіцяє зливи найближчими днями.

Що не можна робити 5 серпня

Цього дня не можна лінуватися.

Не можна злитися, сваритися з близькими і лаятися.

5 серпня не підходить для прийняття серйозних рішень, краще відкладіть їх на інший день.

У другій половині дня не можна працювати у полі чи на городі.

І постарайтеся сьогодні прокинутися раніше: якщо в День Трофима Безсонника валятися в ліжку до обіду, удача від вас відвернеться!

Фото: IStock