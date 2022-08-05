Як варити компот? Простий рецепт з будь-яких ягід

Хто ж стане сперечатися, що домашній компот – найкращий літній напій. Він може класно тебе освіжити та принести смакові задоволення. Рецепти його дуже прості та легкі в приготуванні. Скільки і як варити компот, залежить від того, які фрукти і ягоди ти використовуєш. Наприклад, грушевий або яблучний компот вариться не менше 40 хвилин, а смородиновому або вишневому цілком достатньо і п’ятнадцяти.

Новий канал розповість тобі як просто зварити смачний компот.

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З чого можна варити компот

У приготуванні компотів не існує суворих правил. Інгредієнти можна підбирати і поєднувати за смаком. Абрикос, вишня, малина, смородина, суниця, журавлина, апельсин, аґрус – усі ці ягоди і фрукти підійдуть, якщо ти любиш більш кислий компот.

Як правильно варити компот

Як тільки ти визначилася з набором інгредієнтів, можна розпочинати приготування компоту. Для початку добре промий всі ягоди і фрукти, потім бажано очистити їх від зайвих частин (листя, гілок, кісточок). Шкірку рекомендуємо залишити, бо саме в ній, найчастіше, і сконцентровані всі корисні властивості плоду. Беремо велику зручну каструлю (щоб компот не втік на плиту) і акуратно викладаємо в неї миті фрукти і ягоди. Якщо компот з декількох видів складових, яким для приготування потрібен різний час, то спочатку варто покласти ті фрукти, які варяться довше (груші і яблука). Насипаємо зверху цукор за смаком. Потім наповнюємо каструлю чистою водою приблизно на дві третини, щоб компоту було куди підніматися, і ставимо на вогонь. Після того як компот дійде до кипіння, потрібно зменшити вогонь і дати йому покипіти ще 25 хвилин, після чого додати ягоди, які варяться швидше (вишня, малина, полуниця тощо). Ще через 15 хвилин вимкни готовий компот. Дай напою трохи охолонути і розлий його в ємності для зберігання.

Щоб компот завжди виходив вдалим, пам’ятай про такі правила:

бери для приготування компоту завжди тільки стиглі і смачні ягоди і фрукти. Підгнилі або зів’ялі плоди тільки зіпсують напій;

жменя яскравих червоних ягід наприкінці варіння дасть твоєму компоту не тільки приємний смак, але й гарний апетитний відтінок;

якщо ти любиш солодке, але не хочеш псувати компот цукром, то можна додати в уже готовий і трохи остиглий напій патоку, вишневий сироп або мед.

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