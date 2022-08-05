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Як приготувати фалафель: простий рецепт покроково

Як приготувати фалафель: рецепт

Фалафель – це рослинні котлетки з нуту. Найчастіше їх їдять ті, хто відмовився від м’яса, адже нут має багато рослинного білка. Проте, насправді, ця страва подобається і м’ясоїдам. Найпростіше пояснення процесу приготування – нут замочують, варять до готовності, змішують зі спеціями і добавками. Після подрібнення ліпляться невеликі кульки, які обсмажуються на сковорідці, в духовці або у фритюрі. 

На перший погляд приготувати фалафель – довго та складно. проте це зовсім не так. Новий канал тобі все пояснить. Рецепт фалафелю покроково – у матеріалі.

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Фалафель класичний рецепт

Інгрідієнти:

  • 250 г нуту
  • 1 л води
  • 3 ст. булгура
  • 5 зубчиків часнику
  • 1-2 цибулини
  • 1 яйце
  • 1 пучок петрушки
  • 3 ст. меленого куміна (зіра)
  • 1 ст. меленого коріандру
  • 1 ч. л. порошку каррі
  • ч.л. чорного меленого перцю
  • ч.л. кайенського перцю
  • щіпка меленого кардамону
  • 4 ст. борошна
  • 1 ч. л. солі

Як приготувати фалафель: рецепт

Приготування:

1. Нута замочити у 1 літрі води на 4-5 годин.

2. Після перетерти нут в блендері однорідну масу.

3. Окремо подрібнити у блендері цибулю, часник, зелень. Змішати із нутовою пастою.

4. Яйце збити, додати до загальної маси.

5. Всипати спеції, ретельно перемішати та залишити на 30 хвилин.

6. Додати борошно, вимішати тісто і скачати з нього кульки трохи більше за волоський горіх.

7. Обсмажити в киплячому маслі до золотистого кольору. Викласти на серветку, щоб стек зайвий жир.

Фото iStock

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