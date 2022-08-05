Чізкейк з ягодами: легкий рецепт покроково

Ну яке ж літо без домашнього, легкого чізкейку? Цей десерт точно не залишить байдужим ні тебе, ні твоїх близьких. Ніжна текстура буде танути в роті, а гра смаків захопить навіть найвибагливішого. До того ж, літо – сезон ягід, і ти точно маєш встигнути насолодитись ними сповна. Тож швидше читай наш матеріал та біжи в магазин за всім необхідним.
Печиво подрібни в крихту, розтопи на водяній бані масло, змішай печиво з маслом, уклади в форму та постав до холодильника приблизно на годину.
Для другого шару змішай сир, вершки, ванільний цукор, цукор. Збий всю масу блендером.
Додай до маси розтоплений гарячою водою желатин і збий ще раз.
Залий в форму і постав в холодильник, поки другий шар не застигне. На це може піти десь годину-півтори, якщо в тебе потужний холодильний.
Коли дістанеш форму із застиглим другим шаром, проймий ягоди.
Далі запар желе, почекай поки воно трохи охолоне. Кілька ягід перетири в пюре, щоб пустили сік і змішай їх з желе.
Розклади ягоди вже на застиглий другий шар і обережно ложкою виливай на нього желе. Якщо вилити відразу все з баночки, то ягоди можуть некрасиво змішатися і навіть більше – попливе другий шар через тепле желе. Прибери в холодильник.
Чізкейк повинен постояти в холоді хоча б годин 5, для того, що б гарненько застигнути.
А потім бері і насолоджуйся! Смачного тобі! І, щоб ти точно захотіла його приготувати, дивись, що вийшло у нас:
До речі, такий чізкейк ти можеш приготувати і взимку, якщо сильно захочеш. Як це зробити? Наприклад, правильно заморозити чорницю чи іншу ягоду. Переходь за посиланням і дізнавайся всі подробиці.
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