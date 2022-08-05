Чізкейк з ягодами: легкий рецепт покроково

Ну яке ж літо без домашнього, легкого чізкейку? Цей десерт точно не залишить байдужим ні тебе, ні твоїх близьких. Ніжна текстура буде танути в роті, а гра смаків захопить навіть найвибагливішого. До того ж, літо – сезон ягід, і ти точно маєш встигнути насолодитись ними сповна. Тож швидше читай наш матеріал та біжи в магазин за всім необхідним.

Для чізкейку тобі знадобляться такі інгрідієнти:

Перший шар: печиво 220 г, 150 г масла

Другий шар: сир 400 г, 120 мл вершків, 100-150 г цукру, ванільний цукор (половина невеликого пакетика), желатин пакетик (2 стол. ложки)

Третій шар: полуниця/чорниця або інша ягода за смаком, полуничне або інше желе.

Рецепт покроково:

Печиво подрібни в крихту, розтопи на водяній бані масло, змішай печиво з маслом, уклади в форму та постав до холодильника приблизно на годину.

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Для другого шару змішай сир, вершки, ванільний цукор, цукор. Збий всю масу блендером.

Додай до маси розтоплений гарячою водою желатин і збий ще раз.

Залий в форму і постав в холодильник, поки другий шар не застигне. На це може піти десь годину-півтори, якщо в тебе потужний холодильний.

Коли дістанеш форму із застиглим другим шаром, проймий ягоди.

Далі запар желе, почекай поки воно трохи охолоне. Кілька ягід перетири в пюре, щоб пустили сік і змішай їх з желе.

Розклади ягоди вже на застиглий другий шар і обережно ложкою виливай на нього желе. Якщо вилити відразу все з баночки, то ягоди можуть некрасиво змішатися і навіть більше – попливе другий шар через тепле желе. Прибери в холодильник.

Чізкейк повинен постояти в холоді хоча б годин 5, для того, що б гарненько застигнути.

А потім бері і насолоджуйся! Смачного тобі! І, щоб ти точно захотіла його приготувати, дивись, що вийшло у нас:

До речі, такий чізкейк ти можеш приготувати і взимку, якщо сильно захочеш. Як це зробити? Наприклад, правильно заморозити чорницю чи іншу ягоду. Переходь за посиланням і дізнавайся всі подробиці.

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