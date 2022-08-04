Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 4 серпня

Сьогодні, 4 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 4 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 4 серпня
4 серпня – 162-й день війни Росії проти України. 216-й день року. День народження шампанського. Міжнародний день димчастого леопарда.
Події 4 серпня у світі
- 1408 рік — вперше згадується місто Мена, Чернігівської області;
- 1492 рік — розпочинається експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії;
- 1578 рік — відбувається битва при Алкасер-Кібірі, в якій мароккансько-османські війська перемагають сили мароккансько-португальського союзу;
- 1687 рік — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обирають Івана Мазепу;
- 1693 рік — французький чернець П’єр Периньйон відкриває секрет приготування шампанського;
- 1777 рік — відставний драгун Філіп Естлі відкриває у Лондоні перший у світі цирк;
- 1914 рік — створюють Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС;
- 1914 рік — у Львові створюють Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим;
- 1922 рік — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці вимкнули на одну хвилину 13 мільйонів апаратів;
- 1926 рік — на площі Піккаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;
- 1934 рік — на «Криворіжсталі» запускають першу доменну піч;
- 1962 рік — ув’язнюють лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Манделу, в тюрмі він проводить 28 років;
- 1995 рік — у Хорватії починається операція «Буря» проти сербських сепаратистів, що тривала до 7 серпня;
- 2020 рік — вибухи в порту Бейрута.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
4 серпня – в церковному календарі – день пам’яті святої мироносиці Марії Магдалини.
День ангела сьогодні – 4 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Корній, Олексій, Михайло, Магдалина і Марія.
Прикмети на 4 серпня:
- Ранковий туман обіцяє теплий і сонячний день.
- Гроза в цей день віщує хороший урожай зерна.
- Якщо в городі багато слимаків, то кілька днів буде дощити.
- Багато павутини, але не видно павуків – до дощу.
- Якщо на березі багато жовтого листя, то осінь буде ранньою.
Що не можна робити 4 серпня
- Якщо в цей день вирує гроза, то не можна працювати на вулиці, оскільки людину може вразити блискавка.
- Невдалий день для рукоділля, особливо вишивки.
- 4 серпня не рекомендується купувати каченят і курчат. Такі пташенята навряд чи виростуть здоровими.
Фото: IStock