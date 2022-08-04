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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 4 серпня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 4 серпня

Сьогодні, 4 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 4 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 4 серпня

4 серпня162-й день війни Росії проти України. 216-й день року. День народження шампанського. Міжнародний день димчастого леопарда.

Події 4 серпня у світі

  • 1408 рік — вперше згадується місто Мена, Чернігівської області;
  • 1492 рік — розпочинається експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії;
  • 1578 рік — відбувається битва при Алкасер-Кібірі, в якій мароккансько-османські війська перемагають сили мароккансько-португальського союзу;
  • 1687 рік — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обирають Івана Мазепу;
  • 1693 рік — французький чернець П’єр Периньйон відкриває секрет приготування шампанського;
  • 1777 рік — відставний драгун Філіп Естлі відкриває у Лондоні перший у світі цирк;
  • 1914 рік — створюють Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС;
  • 1914 рік — у Львові створюють Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим;
  • 1922 рік — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці вимкнули на одну хвилину 13 мільйонів апаратів;
  • 1926 рік — на площі Піккаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;
  • 1934 рік — на «Криворіжсталі» запускають першу доменну піч;
  • 1962 рік — ув’язнюють лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Манделу, в тюрмі він проводить 28 років;
  • 1995 рік — у Хорватії починається операція «Буря» проти сербських сепаратистів, що тривала до 7 серпня;
  • 2020 рік — вибухи в порту Бейрута.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 4 серпня

Яке православне (церковне) свято сьогодні

4 серпня – в церковному календарі – день пам’яті святої мироносиці Марії Магдалини.

День ангела сьогодні – 4 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Корній, Олексій, Михайло, Магдалина і Марія.

 Прикмети на 4 серпня:

  • Ранковий туман обіцяє теплий і сонячний день.
  • Гроза в цей день віщує хороший урожай зерна.
  • Якщо в городі багато слимаків, то кілька днів буде дощити.
  • Багато павутини, але не видно павуків – до дощу.
  • Якщо на березі багато жовтого листя, то осінь буде ранньою.

Що не можна робити 4 серпня

  • Якщо в цей день вирує гроза, то не можна працювати на вулиці, оскільки людину може вразити блискавка.
  • Невдалий день для рукоділля, особливо вишивки.
  • 4 серпня не рекомендується купувати каченят і курчат. Такі пташенята навряд чи виростуть здоровими.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 4 серпня

Фото: IStock

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