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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 3 серпня

Яке сьогодні свято

Сьогодні, 3 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 3 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 3 серпня

3 серпня – Всесвітній день кавуна.

Події 3 серпня у світі

  • 1904 — члени британської експедиції стали першими людьми Заходу, які увійшли до священного міста Лхаса в Тибеті.
  • 1911 — вперше аероплани використано у військових цілях, коли італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі.
  • 1912 — Туреччина надала обмежену автономію Албанії і дозволила викладання в початкових школах албанською мовою.
  • 1926 — на площі Піккаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори.
  • 1949 — набрав чинності Статут Ради Європи.
  • 1949 — у США шляхом злиття Американської баскетбольної асоціації і Національної баскетбольної ліги заснована Національна баскетбольна асоціація (НБА), до складу якої увійшло 17 команд.
  • 1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.

Яке сьогодні свято

Яке православне (церковне) свято сьогодні

3 серпня – День пам’яті святого пророка Єзекіїля та преподобного Онуфрія Печерського.

День ангела сьогодні – 3 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван, Євген, Семен, Анна (Ганна), Лідія.

 Прикмети на 3 серпня:

  • Гроза гримить – осінь буде довгою.
  • Багато жолудів лежить на землі – урожай буде багатим.
  • Великі купи на мурашниках – чекайте холодної зими.
  • Сильні роси 3 серпня – буде поганий урожай льону.
  • Голосно кричать сороки 3 серпня – буде дуже тепла погода взимку.

Що не можна робити 3 серпня

  • Не можна їсти сирі яблука, що впали з дерева.
  • Не можна лінуватися або впадати в стан апатії.
  • Також забороняється лаятися і скандалити з близькими людьми, інакше до будинку можуть прийти біди і злидні.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 3 серпня

Фото: IStock

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