Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 3 серпня

Сьогодні, 3 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 3 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 3 серпня
3 серпня – Всесвітній день кавуна.
Події 3 серпня у світі
- 1904 — члени британської експедиції стали першими людьми Заходу, які увійшли до священного міста Лхаса в Тибеті.
- 1911 — вперше аероплани використано у військових цілях, коли італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі.
- 1912 — Туреччина надала обмежену автономію Албанії і дозволила викладання в початкових школах албанською мовою.
- 1926 — на площі Піккаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори.
- 1949 — набрав чинності Статут Ради Європи.
- 1949 — у США шляхом злиття Американської баскетбольної асоціації і Національної баскетбольної ліги заснована Національна баскетбольна асоціація (НБА), до складу якої увійшло 17 команд.
- 1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
3 серпня – День пам’яті святого пророка Єзекіїля та преподобного Онуфрія Печерського.
День ангела сьогодні – 3 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван, Євген, Семен, Анна (Ганна), Лідія.
Прикмети на 3 серпня:
- Гроза гримить – осінь буде довгою.
- Багато жолудів лежить на землі – урожай буде багатим.
- Великі купи на мурашниках – чекайте холодної зими.
- Сильні роси 3 серпня – буде поганий урожай льону.
- Голосно кричать сороки 3 серпня – буде дуже тепла погода взимку.
Що не можна робити 3 серпня
- Не можна їсти сирі яблука, що впали з дерева.
- Не можна лінуватися або впадати в стан апатії.
- Також забороняється лаятися і скандалити з близькими людьми, інакше до будинку можуть прийти біди і злидні.
Фото: IStock