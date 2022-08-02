Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 2 серпня на день Іллі

Сьогодні, 2 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 2 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
2 серпня 2022 року – 214-й день року, 160 день з початку повномасштабної війни.
Який сьогодні день – 2 серпня
2 серпня в Україні – День пам’яті загиблих десантників.
У світі також 2 серпня – День собак-поводирів.
У народі цього дня відзначають День Іллі (Ільїн день).
Національні свята 2 серпня:
- В Азербайджані – День національного кіно Азербайджану
- У Гайані – День свободи
- У Коста-Ріці – День Ангельської Діви
- У Північній Македонії – День республіки
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Події 2 серпня у світі
- 2 серпня 47 до зв. е. Гай Юлій Цезар, розбивши боспорського царя Фарнака II, надіслав у сенат повідомлення «прийшов, побачив, переміг».
- 2 серпня 1610 мореплавець Генрі Гудзон відкрив Гудзонов затоку, будучи впевненим, що він вийшов Північним шляхом в Тихий океан.
- 2 серпня 1718 року Франція, Англія, Австрія та Голландія сформували перший Союз чотирьох проти Іспанії.
- 2 серпня 1776 року відбулася церемонія підписання Декларації незалежності, прийнятої 4 липня Континентальним конгресом і яка проголосила відділення 13 північноамериканських колоній від Великобританії. Таким чином було створено нову державу – США.
- 2 серпня 1906 року у Португалії створено футбольний клуб «Порту».
- 2 серпня 1981 року почалися слухання у справі Марка Девіда Чапмена, звинуваченого у вбивстві Джона Леннона.
- 2 серпня 2020 Розроблений комерційною компанією корабель SpaceX Dragon 2 вперше здійснив посадку після космічного польоту з астронавтами в місії SpaceX DM-2.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
2 серпня за церковним календарем – День пам’яті пророка Іллі, а також День пам’яті преподобного Авраамія Галицького, Чухломського, Брестського.
Цього дня, 2 серпня, прийнято запалювати свічку перед іконою Божої Матері і просити вберегти від пожеж.
День ангела сьогодні – 2 серпня
Сьогодні іменини в Іллі, Олександра, Георгія, Тихона, Олексія та Єгора.
Прикмети на 2 серпня
Дощ на Іллі обіцяє добрий урожай пшениці.
У народі 2 серпня вважався днем прощання з літа, оскільки у цей день з’являються перші ознаки осені.
Що не можна робити 2 серпня
- На День Іллі заборонено фізичну працю.
- Не рекомендується також у цей день купатись у відкритих водоймах.
- Не можна лаятися та ображатись.
- А також вважалося, що погана прикмета цього дня 2 серпня довго стояти на перехрестях (водіїв це, звичайно ж, не стосується!).
Що можна робити 2 серпня
Цього дня у народі традиційно влаштовували пишні застілля на честь святого пророка Іллі. Танцювали, співали народні пісні та проводили час із сім’єю.
Фото: IStock