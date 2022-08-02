Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 2 серпня на день Іллі

Сьогодні, 2 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 2 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

2 серпня 2022 року – 214-й день року, 160 день з початку повномасштабної війни.

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Який сьогодні день – 2 серпня

2 серпня в Україні – День пам’яті загиблих десантників.

У світі також 2 серпня – День собак-поводирів.

У народі цього дня відзначають День Іллі (Ільїн день).

Національні свята 2 серпня:

В Азербайджані – День національного кіно Азербайджану

У Гайані – День свободи

У Коста-Ріці – День Ангельської Діви

У Північній Македонії – День республіки

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Події 2 серпня у світі

2 серпня 47 до зв. е. Гай Юлій Цезар, розбивши боспорського царя Фарнака II, надіслав у сенат повідомлення «прийшов, побачив, переміг».

2 серпня 1610 мореплавець Генрі Гудзон відкрив Гудзонов затоку, будучи впевненим, що він вийшов Північним шляхом в Тихий океан.

2 серпня 1718 року Франція, Англія, Австрія та Голландія сформували перший Союз чотирьох проти Іспанії.

2 серпня 1776 року відбулася церемонія підписання Декларації незалежності, прийнятої 4 липня Континентальним конгресом і яка проголосила відділення 13 північноамериканських колоній від Великобританії. Таким чином було створено нову державу – США.

2 серпня 1906 року у Португалії створено футбольний клуб «Порту».

2 серпня 1981 року почалися слухання у справі Марка Девіда Чапмена, звинуваченого у вбивстві Джона Леннона.

2 серпня 2020 Розроблений комерційною компанією корабель SpaceX Dragon 2 вперше здійснив посадку після космічного польоту з астронавтами в місії SpaceX DM-2.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

2 серпня за церковним календарем – День пам’яті пророка Іллі, а також День пам’яті преподобного Авраамія Галицького, Чухломського, Брестського.

Цього дня, 2 серпня, прийнято запалювати свічку перед іконою Божої Матері і просити вберегти від пожеж.

День ангела сьогодні – 2 серпня

Сьогодні іменини в Іллі, Олександра, Георгія, Тихона, Олексія та Єгора.

Прикмети на 2 серпня

Дощ на Іллі обіцяє добрий урожай пшениці.

У народі 2 серпня вважався днем ​​прощання з літа, оскільки у цей день з’являються перші ознаки осені.

Що не можна робити 2 серпня

На День Іллі заборонено фізичну працю.

Не рекомендується також у цей день купатись у відкритих водоймах.

Не можна лаятися та ображатись.

А також вважалося, що погана прикмета цього дня 2 серпня довго стояти на перехрестях (водіїв це, звичайно ж, не стосується!).

Що можна робити 2 серпня

Цього дня у народі традиційно влаштовували пишні застілля на честь святого пророка Іллі. Танцювали, співали народні пісні та проводили час із сім’єю.

Фото: IStock