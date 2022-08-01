Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 1 серпня

Сьогодні, 1 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 1 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 1 серпня

1 серпня – Міжнародний тиждень клоунів, Міжнародний день «‎чайлдфрі», Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день гри «‎Маджонг», День пам’яті жертв Першої світової війни, Всесвітній тиждень грудного вигодовування.

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Події 1 серпня у світі

1977 — у Києві відкрито Центральний будинок художника.

— у Києві відкрито Центральний будинок художника. 1990 — 500-ліття Запорозького козацтва.

— 500-ліття Запорозького козацтва. 1997 — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримав назву «Запоріжжя», піднятий Військово-морський прапор України.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

1 серпня – православна церква вшановує набуття мощей святого Серафима Саровського та День пам’яті преподобної Мокрини.

День ангела сьогодні – 1 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Серафим, Степан та Євгенія.

Прикмети на 1 серпня:

Дощ на Мокринин день йде – посів зимових хлібів буде вдалим.

Дощова погода віщує осінь з великою кількістю опадів.

Зірки падають на Мокринин день – скоро прийдуть сильні вітри.

Що не можна робити 1 серпня

Якщо іде дощ, то дівчатам краще не виходити з дому.

Не варто зловживати фізичною працею.

Не слід нервувати, щоб не накликати погану погоду

Фото: IStock