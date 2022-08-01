Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 1 серпня

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Сьогодні, 1 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 1 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 1 серпня
1 серпня – Міжнародний тиждень клоунів, Міжнародний день «чайлдфрі», Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день гри «Маджонг», День пам’яті жертв Першої світової війни, Всесвітній тиждень грудного вигодовування.
Події 1 серпня у світі
Яке православне (церковне) свято сьогодні
1 серпня – православна церква вшановує набуття мощей святого Серафима Саровського та День пам’яті преподобної Мокрини.
День ангела сьогодні – 1 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Серафим, Степан та Євгенія.
Прикмети на 1 серпня:
Що не можна робити 1 серпня
Фото: IStock