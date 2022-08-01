Гороскоп на тиждень з 1 по 7 серпня2022 від астролога для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 серпня 2022 для всіх знаків зодіаку – вже на сайті Нового каналу! Прогноз розкаже, чого чекати найближчими днями. Читай ексклюзивний гороскоп на тиждень для кожного знаку зодіаку від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 липня 2022 для всіх знаків зодіаку

Цей тиждень буде доленосним для кожного, адже ми відчуємо на собі з’єднання Марса, Урана та Кармічного вузла. Таким, як раніше, життя не буде, але це потрібно для нашого розвитку.

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Подібне з’єднання спостерігалось в 1930 році, коли було прийнято ряд дій, які привели до Другої світової війни. Нам же слід очікувати зміну влади та законів на світовій арені, що призведуть до зміни умов життя і в Україні. Загалом це стосуватиметься економічної ситуації та бізнесу, зокрема. Словом, наслідки, прийнятих рішень цього тижня, ми відчуватимемо наступні 16 років.

Якщо розглядати аспекти та їхній вплив на кожного з нас локальніше, будьте обачні на дорозі. Марс та Уран – аспект агресії та аварій. Техніка може виходити з ладу, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та намагайтесь не реагувати на сутички. Уран – планета несподіванок, і вони можуть виникати в будь-який час – швидко реагуйте, без емоцій та спокійно приймайте потрібні рішення.

Марс наразі перебуває в знаку Телець і з’єднання з Ураном стосуватиметься виходу з меж комфорту, грошей, джерела доходу. Багато хто захоче переглянути свої витрати та подумає про альтернативні джерела заробітку.

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Стосовно початку нових проектів – цей тиждень підходить, як ніколи, оскільки 28.07 відбулась Повня і природа має сили, підхоплювати та реалізовувати ваші ідеї. Єдиний момент, продумуйте все до дрібниць. Наявність плану «А» краще закріпити планом «В».

Також нагадаю про те, як важливо мріяти, мати перед собою мету, що запалює. Аспект Урана з Марсом може здійснити вашу мрію миттєво, не ставте своє життя на паузу, мрійте та отримуйте те, чого заслуговуєте, незалежно від подій в країні та світі.

Дні краси на тижні (підходять для відвідування лікаря, стрижок, б’юті-процедур) – 2, 3 та 4 серпня.

Для початку важливих справ – 2, 3, 4, 7 серпня.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)