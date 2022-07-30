Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 30 липня

Сьогодні, 30 липня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 30 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 30 липня

30 липня 2022 – 157-й день війни росії проти України. 211-й день року.

Зараз дивляться

Місячний календар стрижок на липень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Фінансовий гороскоп на липень 2022: Козерогам – нове джерело прибутку, Рибам – фінансова нестабільність

Національні свята 30 липня:

Вануату: Національне свято Республіки Вануату День Незалежності (1980)

Національне свято Республіки Вануату День Незалежності (1980) Марокко: Національне свято Королівства Марокко. День трону (1999)

Національне свято Королівства Марокко. День трону (1999) Парагвай: Діа-Аміго. (Día del Amigo)

Діа-Аміго. (Día del Amigo) США: Національний день чизкейка.

Події 30 липня у світі

1419 — Празька дефенестрація, вбивство гуситами членів міської ради Праги. Розпочався Гуситський рух — багаторічна боротьба народу Чехії проти феодальної експлуатації, німецького засилля та католицької церкви

1502 — Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя

1793 — у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто)

1840 — Микола І заборонив використання назви «Білорусь», замінивши її на «губернії Північно-Західного краю».

1863 — До Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови й українських видань, відомий як Валуєвський указ.

1895 — у Львові відкрили музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка (1951 року ввійшов до складу львівського державного Музею етнографії та художнього промислу)

1898 — у Москві урочисто відкрита перша міська каналізація

1900 — у Британії заборонена дитяча праця в шахтах

1920 — РНК прийняла постанову «Про ліквідацію мощей у Всеросійському масштабі»

1920 — створено Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.

1941 — Уряд СРСР та емігрантський польський уряд підписали угоду про взаємопідтримку у війні проти Німеччини й створення на території СРСР польських військових формувань.

1944 — РНК УРСР и ЦК КП(б)У прийняли ухвалу про заходи боротьби з дитячою безпритульністю й бездоглядністю в Україні.

1956 — на американських доларах з’явилося гасло «In God We Trust».

1974 — Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.

1984 — на телеканалі NBC почався показ серіалу «Санта-Барбара».

2016 — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

30 липня – День пам’яті Святої великомучениці Марини.

День ангела сьогодні – 30 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Вероніка, Євфрасій, Ірінарх, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина, Сперат, Людмила, Петро, Улита.

Прикмети на 30 липня:

Яка погода сьогодні, такою буде перша половина осені.

Чайки на воді сидять – до сонячних і ясних днів.

Якщо йде дощ, але хмари білі, то погода буде швидко змінюватися.

Комахи неспокійно поводяться – до сильної зливи.

Якщо день дуже жаркий і сухий, то взимку буде мало снігу.

Багато бабок у води-до дощового серпня.

Що не можна робити 30 липня:

Не можна гуляти і випасати тварин в грозу.

Друзям не можна сваритися і сперечатися, навіть через дрібниці, інакше дружба буде назавжди зіпсована.

Не розповідайте чужі секрети 30 липня, інакше ваші секрети теж стануть відомі.

Фото: IStock