Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 30 липня

Сьогодні, 30 липня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 30 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.
Який сьогодні день – 30 липня
30 липня 2022 – 157-й день війни росії проти України. 211-й день року.
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Національні свята 30 липня:
- Вануату: Національне свято Республіки Вануату День Незалежності (1980)
- Марокко: Національне свято Королівства Марокко. День трону (1999)
- Парагвай: Діа-Аміго. (Día del Amigo)
- США: Національний день чизкейка.
Події 30 липня у світі
- 1419 — Празька дефенестрація, вбивство гуситами членів міської ради Праги. Розпочався Гуситський рух — багаторічна боротьба народу Чехії проти феодальної експлуатації, німецького засилля та католицької церкви
- 1502 — Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя
- 1793 — у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто)
- 1840 — Микола І заборонив використання назви «Білорусь», замінивши її на «губернії Північно-Західного краю».
- 1863 — До Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови й українських видань, відомий як Валуєвський указ.
- 1895 — у Львові відкрили музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка (1951 року ввійшов до складу львівського державного Музею етнографії та художнього промислу)
- 1898 — у Москві урочисто відкрита перша міська каналізація
- 1900 — у Британії заборонена дитяча праця в шахтах
- 1920 — РНК прийняла постанову «Про ліквідацію мощей у Всеросійському масштабі»
- 1920 — створено Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.
- 1941 — Уряд СРСР та емігрантський польський уряд підписали угоду про взаємопідтримку у війні проти Німеччини й створення на території СРСР польських військових формувань.
- 1944 — РНК УРСР и ЦК КП(б)У прийняли ухвалу про заходи боротьби з дитячою безпритульністю й бездоглядністю в Україні.
- 1956 — на американських доларах з’явилося гасло «In God We Trust».
- 1974 — Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.
- 1984 — на телеканалі NBC почався показ серіалу «Санта-Барбара».
- 2016 — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
30 липня – День пам’яті Святої великомучениці Марини.
День ангела сьогодні – 30 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Вероніка, Євфрасій, Ірінарх, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина, Сперат, Людмила, Петро, Улита.
Прикмети на 30 липня:
- Яка погода сьогодні, такою буде перша половина осені.
- Чайки на воді сидять – до сонячних і ясних днів.
- Якщо йде дощ, але хмари білі, то погода буде швидко змінюватися.
- Комахи неспокійно поводяться – до сильної зливи.
- Якщо день дуже жаркий і сухий, то взимку буде мало снігу.
- Багато бабок у води-до дощового серпня.
Що не можна робити 30 липня:
- Не можна гуляти і випасати тварин в грозу.
- Друзям не можна сваритися і сперечатися, навіть через дрібниці, інакше дружба буде назавжди зіпсована.
- Не розповідайте чужі секрети 30 липня, інакше ваші секрети теж стануть відомі.
Фото: IStock