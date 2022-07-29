Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 липня

Сьогодні, 29 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 29 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 29 липня

29 липня – 156-й день війни Росії проти України. 210-й день року. День Сил спеціальних операцій ЗСУ. День системного адміністратора. Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Міжнародний день тигра.

Хто такі Сили спеціальних операції ЗСУ?

Сили спеціальних операцій – це окрема складова ЗСУ. ССО заснували у 2016 році. Туди входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. До ССО входять добре навчені та мотивовані військові. Вони можуть підривати тил противника, організовувати партизанську боротьбу на окупованих територіях, звільняти важливих заручників або захоплювати ворогів. Бійців ССО називають військовою елітою держави.

Події 29 липня у світі

238 рік — преторіанська гвардія штурмом опанувала палац імператорів Риму Пупієна і Бальбіна;

— преторіанська гвардія штурмом опанувала палац імператорів Риму Пупієна і Бальбіна; 615 рік — Пакаль Великий у віці 12 років у місті Паленке успадковує трон правителя Баакульского царства майя;

— Пакаль Великий у віці 12 років у місті Паленке успадковує трон правителя Баакульского царства майя; 626 рік — розпочинається десятиденна облога столиці Візантійської імперії Константинополя аварами і союзними їм племенами слов’ян, булгар і гепідов під час ірансько-візантійської війни;

— розпочинається десятиденна облога столиці Візантійської імперії Константинополя аварами і союзними їм племенами слов’ян, булгар і гепідов під час ірансько-візантійської війни; 1014 рік — відбувається битва біля Біласиці під час візантійсько-болгарських війн;

— відбувається битва біля Біласиці під час візантійсько-болгарських війн; 1018 рік — граф Західної Фрісландії Дірк III завдає поразки армії імператора Священної Римської Імперії Генріха II у битві біля Влардінгена;

— граф Західної Фрісландії Дірк III завдає поразки армії імператора Священної Римської Імперії Генріха II у битві біля Влардінгена; 1148 рік — завершилася невдала 4-денна облога Дамаску хрестоносцями, що призвела до краху Другого хрестового походу;

— завершилася невдала 4-денна облога Дамаску хрестоносцями, що призвела до краху Другого хрестового походу; 1108 рік — Людовик VI стає королем Франції;

— Людовик VI стає королем Франції; 1474 рік — під час бургундських війн армія Карла Сміливого атакує архієпископство Кельнське, обложивши місто Нейсс;

— під час бургундських війн армія Карла Сміливого атакує архієпископство Кельнське, обложивши місто Нейсс; 1565 рік — королева Шотландії Марія Стюарт одружується зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі;

— королева Шотландії Марія Стюарт одружується зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі; 1693 рік — в битві поблизу Нервіндена часів дев’ятирічної війни між Королівством Франція та Аугсбурзькою лігою, французька армія маршала Франсуа-Анрі Монморансі здобуває піррову перемогу над коаліційними військами Вільгельма III Оранського;

— в битві поблизу Нервіндена часів дев’ятирічної війни між Королівством Франція та Аугсбурзькою лігою, французька армія маршала Франсуа-Анрі Монморансі здобуває піррову перемогу над коаліційними військами Вільгельма III Оранського; 1776 рік — останнього українського кошового отамана Петра Калнишевського відправляють на Соловецькі острови;

— останнього українського кошового отамана Петра Калнишевського відправляють на Соловецькі острови; 1793 рік — перший віце-губернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко засновує форт та морський порт Йорк (нині Торонто);

— перший віце-губернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко засновує форт та морський порт Йорк (нині Торонто); 1836 рік — в Парижі урочисто відкривають Тріумфальну арку;

— в Парижі урочисто відкривають Тріумфальну арку; 1851 рік — італійський астроном Аннібале де Гаспаріс відкриває астероїд 15 Евномія;

— італійський астроном Аннібале де Гаспаріс відкриває астероїд 15 Евномія; 1858 рік — під тиском Сполучених Штатів Японія відкриває для чужоземців Токіо та Осаку;

— під тиском Сполучених Штатів Японія відкриває для чужоземців Токіо та Осаку; 1865 рік — велика пожежа в Бучачі;

— велика пожежа в Бучачі; 1874 рік — британець Волтер Вінгфілд отримує патент на розбірний тенісний корт;

— британець Волтер Вінгфілд отримує патент на розбірний тенісний корт; 1899 рік — завершується I Гаазька конференція миру, з метою розробки багатосторонніх угод у галузі законів і звичаїв війни;

— завершується I Гаазька конференція миру, з метою розробки багатосторонніх угод у галузі законів і звичаїв війни; 1900 рік — італійський анархіст Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбив італійського короля Умберто I;

— італійський анархіст Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбив італійського короля Умберто I; 1907 рік — створюють Всесвітню організацію скаутського руху;

— створюють Всесвітню організацію скаутського руху; 1913 рік — утворення незалежної Албанії;

— утворення незалежної Албанії; 1914 рік — ввели до ладу першу трансамериканську телефонну лінію Нью-Йорк—Сан Франциско;

— ввели до ладу першу трансамериканську телефонну лінію Нью-Йорк—Сан Франциско; 1940 рік — у ході Другої світової війни починаються повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе;

— у ході Другої світової війни починаються повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе; 1948 рік — у Лондоні розпочинаються XIV Літні Олімпійські ігри;

— у Лондоні розпочинаються XIV Літні Олімпійські ігри; 1957 рік — засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

— засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ); 1958 рік — у США президент країни Д. Ейзенхауер підписав акт про утворено Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA);

— у США президент країни Д. Ейзенхауер підписав акт про утворено Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA); 1987 рік — президент Франції Франсуа Міттераном та прем’єр-міністерка Великої Британії Маргарет Тетчер підписали угоду про початок будівництва Євротунелю під Ла-Маншем, що мав з’єднати дві країни;

— президент Франції Франсуа Міттераном та прем’єр-міністерка Великої Британії Маргарет Тетчер підписали угоду про початок будівництва Євротунелю під Ла-Маншем, що мав з’єднати дві країни; 1994 рік — парламент України призупиняє приватизацію в республіці;

— парламент України призупиняє приватизацію в республіці; 1998 рік — у Лос-Анджелесі американець С. Рід робить найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку — на мотоциклі він пролітає 19,8 метрів;

— у Лос-Анджелесі американець С. Рід робить найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку — на мотоциклі він пролітає 19,8 метрів; 2005 рік — астрономи оголошують про відкриття карликової планети Ерида;

— астрономи оголошують про відкриття карликової планети Ерида; 2010 рік — в Демократичній Республіці Конго на річці Касаї в провінції Бандунду перекидається пором.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

29 липня – в церковному календарі – день пам’яті священномученика Атеногена та 10-ьох його учнів.

День ангела сьогодні – 29 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Валентин, Євген, Ізмаїл, Юлій, Павло, Матвій, Алевтина.

Прикмети на 29 липня:

Жовті хмари на заході – до дощу на наступний день.

Дощ в цей день є поганою прикметою і передвісником неврожаю.

Роса на траві до полудня не випарувалася – до сильної спеки.

Якщо 29 липня стоїть сильний туман, то восени буде багато грибів.

Птахи продовжують співати – до пізньої осені.

Якщо у моркви бадилля лягла на землю, то скоро буде злива.

Що не можна робити 29 липня

У цей день не можна ходити в ліс, щоб не накликати на себе біду. Також не можна рубати дрова, полювати, збирати ягоди і гриби, кричати і співати поруч з лісом, щоб не піднімати зайвого шуму.

Невдалий день для стрижки. Якщо постригти волосся сьогодні, то вони відростуть нездоровими і неслухняними.

Фото: IStock, Прес-служба командування ССО ЗСУ