Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 липня

Сьогодні, 28 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 24 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 28 липня

28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитом, День PR-фахівця, День хрещення Київської Русі, День державності України.

Події 28 липня у світі

1497 — в таборі під Заславом великий князь литовський Олександр видав грамоту на переведення Луцька з волинського на маґдебурзьке право.

— в таборі під Заславом великий князь литовський Олександр видав грамоту на переведення Луцька з волинського на маґдебурзьке право. 1821 — Перу оголосило незалежність від Іспанії.

— Перу оголосило незалежність від Іспанії. 1834 — відкриття Київського університету.

— відкриття Київського університету. 1858 — відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.

— відбитки пальців вперше використані для ідентифікації. 1862 — початок золотої лихоманки у Монтані (США).

— початок золотої лихоманки у Монтані (США). 1896 — у Флориді засновано місто Маямі.

— у Флориді засновано місто Маямі. 1900 — у Коннектикуті Луїс Лассінг (Louis Lassing) приготував перший гамбургер.

— у Коннектикуті Луїс Лассінг (Louis Lassing) приготував перший гамбургер. 1914 — початок Першої світової війни.

— початок Першої світової війни. 1917 — (15 липня ст.с.) Мала Рада УНР затвердила особистий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком.

— (15 липня ст.с.) Мала Рада УНР затвердила особистий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком. 1992 — в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з’являтися на телебаченні.

— в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з’являтися на телебаченні. 2014 — українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

28 липня – День пам’яті мучеників Кикира та Улити.

День ангела сьогодні – 28 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Володимир, Василь, Петро і Андрій.

Прикмети на 28 липня:

Дощ з ранку – до сонячного дня.

Південний вітер подув – погода ясною буде. Східний – до вітряної та дощової погоди, яка простоїть кілька днів.

Туман ввечері – до дощу.

Що не можна робити 28 липня

Не варто вживати алкоголь, оскільки це може мати згубні наслідки для репутації та стосунків з іншими людьми.

Ще не бажано пліткувати та наговорювати погані слова на інших. Усе зло слова повернуться до вас бумерангом.

Не можна сваритися, лихословити, злитися і заздрити.

Фото: IStock