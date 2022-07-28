Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 липня

Сьогодні, 28 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 24 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 28 липня
28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитом, День PR-фахівця, День хрещення Київської Русі, День державності України.
Події 28 липня у світі
- 1497 — в таборі під Заславом великий князь литовський Олександр видав грамоту на переведення Луцька з волинського на маґдебурзьке право.
- 1821 — Перу оголосило незалежність від Іспанії.
- 1834 — відкриття Київського університету.
- 1858 — відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.
- 1862 — початок золотої лихоманки у Монтані (США).
- 1896 — у Флориді засновано місто Маямі.
- 1900 — у Коннектикуті Луїс Лассінг (Louis Lassing) приготував перший гамбургер.
- 1914 — початок Першої світової війни.
- 1917 — (15 липня ст.с.) Мала Рада УНР затвердила особистий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком.
- 1992 — в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з’являтися на телебаченні.
- 2014 — українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
28 липня – День пам’яті мучеників Кикира та Улити.
День ангела сьогодні – 28 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Володимир, Василь, Петро і Андрій.
Прикмети на 28 липня:
- Дощ з ранку – до сонячного дня.
- Південний вітер подув – погода ясною буде. Східний – до вітряної та дощової погоди, яка простоїть кілька днів.
- Туман ввечері – до дощу.
Що не можна робити 28 липня
- Не варто вживати алкоголь, оскільки це може мати згубні наслідки для репутації та стосунків з іншими людьми.
- Ще не бажано пліткувати та наговорювати погані слова на інших. Усе зло слова повернуться до вас бумерангом.
- Не можна сваритися, лихословити, злитися і заздрити.
Фото: IStock