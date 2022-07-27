Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 липня

Сьогодні, 27 липня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 27 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 27 липня

27 липня 2022 – 154-й день війни росії проти України. 208 день року.

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Національні свята 27 липня:

В’єтнам: День пам’яті жертв.

День пам’яті жертв. Фінляндія: День соні.

День соні. США: Національний день шотландського віскі, День гострого хот-дога та День крем-брюле.

Події 27 липня у світі

971 — мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм.

1054 — Сівард окупує Королівство Шотландія, щоб допомогти Малкольму ІІІ в боротьбі проти Макбета, який узурпував владу, що належала батькові Малкольма — королю Дункану І.

1147 — Климентія Смолятича обрано митрополитом руської (української) церкви.

1214 — битва при Бувіні

1532 — загальноімперський рейхстаг у Регенсбурзі затвердив перший загальноімперський кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс «Кароліну».

1586 — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завіз в Королівство Англія тютюн із американської колонії у Вірджинії.

1606 — в Порт-Роялі засновано першу в Канаді постійну французьку колонію.

1656 — Філософа Б. Спінозу відлучили від єврейської громади і вигнали з свого дому в Амстердамі за єретичні погляди.

1672 — гетьман Петро Дорошенко розбив військо Речі Посполитої біля Четвертинівки.

1675 — османи штурмом взяли Збараж.

1694 — актом парламенту заснований Банк Англії.

1830 — у Франції почалася Липнева революція

1834 (15 липня за Юліанським календарем) — відкрито Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Навчання у Київському університеті розпочали перші 62 студенти.

1890 — застрелився голландський художник Вінсент ван Ґоґ.

1900 — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.

1921 — Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну.

1936 — створено Інститут історії України.

1949 — пропагандивний рейд підвідділу УПА під командуванням сотника «Хмари» в Румунію. Метою рейду було інформування населення Румунії про мету визвольної боротьби українців проти спільного ворога — комуністичного окупаційного режиму, а також закликати українське і румунське населення на території Румунії до спільної боротьби. Після завершення рейду попри те, що радянський кордон був щільно обсаджений військами МВД повстанці, завдяки вмілому командуванню «Хмари», без втрат повернувся на місце постою.

1953 — у Пханмунджомі підписана угода про перемир’я на Корейському півострові, яка поклала край бойовим діям Корейської війни.

1974 — Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з вотерґейтським скандалом.

1991 — У Києві створено Спілку офіцерів України.

2002 — «Скнилівська трагедія» (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу.

2006 — Приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента був скликаний Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України.

2006 — Intel представив перший процесор лінійки Core 2.

2012 — відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

27 липня – День пам’яті святого Акіла, преподобного Стефана Махрищського, преподобного Онисима чудотворця.я.

День ангела сьогодні – 27 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Акіла, Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.

Прикмети на 27 липня:

Глухий грім обіцяє слабкий і короткий дощ, а гучний грім – до затяжного зливи.

Якщо сонце при сході закривають хмари, то вдень можливий дощ.

Якщо день дощовий, то дощі ще тиждень будуть лити.

Суха і ясна погода 27 липня – до теплої осені.

Чайки плавають у водоймах – до гарної погоди.

Що не можна робити 27 липня:

Невдалий день для рукоділля, творчості та ремонту зламаних речей. Ці заняття швидше за все закінчаться невдачею.

Якщо випасаєте домашню худобу, то не можна залишати тварин одних без нагляду сьогодні. Їм може нашкодити польовик.

Фото: IStock