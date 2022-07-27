Томатна маска для обличчя: робимо трендовий продукт у себе вдома

Помідори – це один із тих продуктів, які майже завжди є в холодильнику. Але мало хто знає, що у цього овоча безліч корисних властивостей, і проявляються вони не тільки у салаті, а й в… масках для обличчя! Такі саморобні beauty-засоби з помідорів очищають шкіру, покращують її колір і навіть рятують від сонячних опіків.

Вся таємниця томатної магії криється в пігменті під назвою лікопін, який міститься в цьому овочі у великих кількостях, є антиоксидантом і зсередини захищає шкіру від шкідливого впливу сонця! Ну а вітамін К бореться з рясною пігментацією, тим самим вирівнюючи тон шкіри.

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Щоб приготувати маску для обличчя з помідорів, тобі знадобиться:

½ помідора

2 ст. л. звичайного (бажано домашнього!) йогурту

Подрібніть половинку помідора, для цього, до речі, зручно використовувати блендер, але можна впоратися і за допомогою виделки або терки. Перемішай помідорну кашу з йогуртом, і нанеси суміш на шкіру. Змий через 20 хвилин. Така маска найкраще допомагає від сонячних опіків, тому, якщо ти відчуваєш, що після кількох годин на пляжі пече не тільки обличчя, можеш наносити засіб і на руки, і на спину, і на будь-які інші частини тіла.

Існує багато різних рецептів томатних масок, і у кожної з них свої властивості. Наприклад, якщо змішати кашку з одного помідора і 2 ст.л. меду, вийде чудовий засіб для сяйва шкіри.

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А якщо нанести на обличчя маску з одного помідора, одного жовтка і 1 ст.л. пшеничного борошна, вже через 20 хвилин ти відчуєш, що шкіра стала більш гладкою і ніжною. Такий засіб очищає, видаляє огрубілі клітини і покращує колір обличчя.

Сподіваємося, тепер помідори ніколи не будуть лежати в твоєму холодильнику без діла! Вдалих експериментів і чистої шкіри.