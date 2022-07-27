Гороскоп на тиждень з 25 по 31 липня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 25 липня по 31 липня 2022 для всіх знаків зодіаку – вже на сайті Нового каналу! Прогноз розкаже, чого чекати найближчими днями. Читай ексклюзивний гороскоп на тиждень для кожного знаку зодіаку від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Друзі, попереду нас чекає не простий тиждень, тому, будь ласка, прислухайтесь до рекомендацій та плануйте мудро своє життя.

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Гороскоп на тиждень з 25 по 31 липня 2022 для всіх знаків зодіаку

З 22 липня Сонце перейшло в знак Лева і пробуде в даному положенні до 23 серпня. Звикайте до підвищення амбіцій, зміни планів та перспектив на майбутнє. Леви – полюбляють брати найкраще від життя, тому кожному зі знаків потрібно навчитись жити в новому світлі. Робота над собою, підвищення самооцінки, зміна статусу та пошук кращого місця роботи чи підвищення заробітної платні – все це так чи інакше буде на часі в найближчий місяць.

Що ж стосується дорогих, статусних покупок – не рекомендую в середу та четвер (27 та 28 липня) – є велика ймовірність пожалкувати, спокусившись знижками. Те ж саме стосується пропозицій, які ви можете отримувати в ці дні – ретельно продумуйте кожен крок, не поспішайте з важливими рішеннями.

Стосовно сім’ї та стосунків з рідними, Венера – планета кохання, буде в з’єднанні з Ліліт до кінця тижня. І це може спричинити сварки на рівному місці, сумніви, агресію, непорозуміння. Перевіряйте інформацію, яку вам доносять, не вірте кожному слову, адже є ймовірність думку оточуючих поставити на щабель вище, аніж власну. Прислухайтесь до інтуїції і краще перечекайте, залиште своє бажання конфліктувати – на потім.

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Для поїздок цей тиждень не є сприятливим, оскільки на небі формується аспект з’єднання Марсу з Ураном, що спричиняє високу аварійність та рівень небезпеки. Будьте обачними на дорозі, не поспішайте, якщо є така змога – перенесіть поїздки, а також – бережіть себе. Марс – це агресія, у військовий час аспект означає посилення бойових дій, теракти, спричиняє виникнення травмонебезпечних ситуацій. Нехтувати тривогою – не рекомендую.

Також, 28 липня настане Місяць-Молодик, що теж вплине на самопочуття та рівень енергії, але про це, в наступному матеріалі.

Будьте обачними та по змозі, проведіть цей тиждень в безпечному місці, бажано біля природи.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)