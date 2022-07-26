Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 26 липня

Сьогодні, 26 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 26 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 26 липня

26 липня – 153-й день війни Росії проти України. 207-й день року. День есперанто. День парашутиста в Україні. День «В один голос». День «Все або нічого» (День крайнощів). День дяді та тьоті.

Події 26 липня у світі

657 рік — відбулася перша Фітна (перша ісламська громадянська війна);

811 рік — у битві з болгарами (болгарський хан Крум) гине візантійський імператор Нікіфор I Фока;

1309 рік — папа Климент V визнає Генріха VII королем Священної Римської імперії;

1573 рік — японський військовик Ода Нобунаґа виганяє із Кіото сьоґуна Асікаґу Йосіакі;

1600 рік –– місто Горохів (Волинь) отримує Магдебурзьке право;

1657 рік –– Іван Виговський стає на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького;

1676 рік –– у Чигирині, в монастирі Св. Трійці, помирає Йосип Нелюбович-Тукальський, православний митрополит Київський, Галицький та всієї Русі від 1663 року;

1866 рік — у Нікольсбурзі підписують мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія;

1887 рік — у Варшаві опублікували перший підручник міжнародної мови есперанто «Международный языкъ»;

1913 рік — австрійський уряд скасував конституцію Королівства Богемія;

1941 рік — у Канаді заснували Українське товариство допомоги Батьківщині (потім воно було перейменовано на Товариство об’єднаних українських канадців);

1945 рік — на маріупольському заводі «Азовсталь» відбудували першу домну;

1948 рік— Велика Британія та США підписали умови реалізації «плана Маршалла» (плану допомоги країнам Європи);

1971 рік — старт американського космічного корабеля «Аполлон-15», пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснив посадку на Місяць;

1995 рік — представники 15 країн Євросоюзу підписують Конвенцію про створення Європолу — організації, покликаної координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю;

1998 рік — компанії Circuit City та Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX), який став альтернативою стандарту Digital Video Disks (DVD).

Яке православне (церковне) свято сьогодні

26 липня – в церковному календарі – Собор архангела Гавриїла.

День ангела сьогодні – 26 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Антон, Маркіян, Гаврило, Юліан, Степан, Сарра.

Прикмети на 26 липня:

Граки літають однією великою зграєю – до ранньої осені.

Бджоли літають над лугом – до теплої і сухої погоди.

Якщо пішов сильний дощ, то рік буде неврожайним.

Багато жита вродило – до хорошого врожаю ягід.

Темні хмари віщують різку зміну погоди.

Якщо жито вже дозріла, то в лісі можна збирати підберезники.

Що не можна робити 26 липня

Не можна знаходиться на вулиці під час грози. Блискавка в цей день дуже небезпечна.

Не засмагайте вдень 26 липня. У цей період сонце сильно жарить.

Не дуже вдалий день для риболовлі.

Фото: IStock