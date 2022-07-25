Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 25 липня

Сьогодні, 25 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 25 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 25 липня

25 липня – 206-й день року (207-й у високосні роки) за григоріанським календарем, 151 день повномасштабної війни в Україні.

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25 липня у світі святкують День зубної техніки, День «Пройди крізь вушко голки» та День працівників торгівлі.

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Національні свята 25 липня:

У Данії – Істедський бій

В Іспанії – День Галісії

У Коста-Ріці – День Гуанакасте

У Тунісі – День республіки

У Пуерто-Ріко День конституції

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Події 25 липня у світі

25 липня 326 року Римський імператор Костянтин уперше під час святкування відмовився від винесення язичницьких ідолів.

25 липня 1587 року у Японії заборонили християнство, єзуїтам було велено протягом 20 днів покинути країну.

25 липня 1814 англійський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паровоза.

25 липня 1895 року відбулося весілля майбутніх лауреатів Нобелівської премії П’єра Кюрі та Марії Склодовської.

25 липня 1909 року Луї Блеріо перелетіла протоку Ла-Манш літаком власної конструкції.

25 липня 1943 року в результаті перевороту було зміщено і заарештовано главу італійських фашистів Беніто Муссоліні.

25 липня 1946 року США провели підводний випробувальний вибух атомної установки на атоле Бікіні.

25 липня 1980 року австралійська група AC/DC випускає альбом Back in Black, який став третім у списку найбільш продаваних у світі.

25 липня 1983 року треш-метал гурт Metallica випускає свій дебютний альбом — Kill ‘Em All.

25 липня 1995 року – День падіння Жепи.

25 липня 2007 року Пратібха Патіл стала першою в історії жінкою, яка обійняла пост президента Індії.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

25 липня 2022 року за православним календарем відзначають День поминання апостола Якова, день пам’яті преподобного Михайла Малеїна, а також – день пам’яті священномучеників Прокла та Іларія.

День ангела сьогодні – 25 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Антон, Арсен, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір.

Прикмети на 25 липня:

У народі вважали, що якщо 25 липня немає роси – буде посуха.

Якщо роси багато – рік буде щасливим.

Тепла погода 25 липня обіцяє теплу осінь.

Якщо 25 липня буде дощ, чекайте снігову зиму.

Що не можна робити 25 липня:

Сьогодні не можна брати і давати гроші у борг.

Не можна поганословити і сваритися.

25 липня не варто займатися фізичною працею.

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Що можна робити 25 липня:

У день пам’яті священномучеників Прокла та Іларія збирали ранкову росу. Вважалося, що вона має цілющу силу.

Зібраною росою треба вмити обличчя, за повір’ями це принесе здоров’я та збереже молодість надовго.

25 липня – відмінний день для укладання угод та домовленостей.

Фото: IStock