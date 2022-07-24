Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 24 липня

Сьогодні, 24 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 24 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 24 липня

24 липня – Міжнародний день турботи про себе, День заглядання в майбутнє.

Події 24 липня у світі

1623 — похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки.

— похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки. 1751 — сенат видав указ про підпорядкування Коша Запорозької Січі гетьманові й надіслав його до канцелярії К. Розумовського.

— сенат видав указ про підпорядкування Коша Запорозької Січі гетьманові й надіслав його до канцелярії К. Розумовського. 1911 — американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу «втрачене місто» Імперії Інків Мачу-Пікчу.

— американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу «втрачене місто» Імперії Інків Мачу-Пікчу. 1981 — в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств.

— в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств. 1990 — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор.

— уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор. 1991 — урочисте відкриття пам’ятної таблиці в Батурині в пам’ять про гетьмана Івана Мазепу.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

24 липня – День пам’яті Блаженної княгині Ольги, мучениці Євфимії.

День ангела сьогодні – 24 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.

Прикмети на 24 липня:

Грім гримить на Ольгу – буде добре ловиться риба.

Глухий грім 24 липня – до тривалої негоди.

Сонячний день 24 липня – буде хороший урожай хліба.

Що не можна робити 24 липня

Не можна прати – після цього можуть хворіти руки.

Не можна планувати весілля — шлюб у такому разі може бути недовгим.

Для іменинника є свої заборони: не можна брати в борг гроші, сіль, хліб, не можна купатися і планувати весілля.

Фото: IStock