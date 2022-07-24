Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 24 липня

Сьогодні, 24 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 24 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 24 липня
24 липня – Міжнародний день турботи про себе, День заглядання в майбутнє.
Події 24 липня у світі
- 1623 — похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки.
- 1751 — сенат видав указ про підпорядкування Коша Запорозької Січі гетьманові й надіслав його до канцелярії К. Розумовського.
- 1911 — американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу «втрачене місто» Імперії Інків Мачу-Пікчу.
- 1981 — в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств.
- 1990 — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор.
- 1991 — урочисте відкриття пам’ятної таблиці в Батурині в пам’ять про гетьмана Івана Мазепу.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
24 липня – День пам’яті Блаженної княгині Ольги, мучениці Євфимії.
День ангела сьогодні – 24 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.
Прикмети на 24 липня:
- Грім гримить на Ольгу – буде добре ловиться риба.
- Глухий грім 24 липня – до тривалої негоди.
- Сонячний день 24 липня – буде хороший урожай хліба.
Що не можна робити 24 липня
- Не можна прати – після цього можуть хворіти руки.
- Не можна планувати весілля — шлюб у такому разі може бути недовгим.
- Для іменинника є свої заборони: не можна брати в борг гроші, сіль, хліб, не можна купатися і планувати весілля.
Фото: IStock