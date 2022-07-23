Гороскоп на липень 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку – на сайті Нового каналу. Цей місяць принесе сюрпризи майже всім. Читайте астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на липень 2022 від астролога Юрії Свиридової (@astroalyona)

Липень – місяць змін. Одна з головних подій – поєднання урану з кармічним вузлом, який принесе доленосні події та сюрпризи для всіх. Також це ретроградний Юпітер, і повня/новолуння само собою.

Зараз дивляться

Гороскоп на липень 2022: Овен (21 березня – 20 квітня)

Головні теми: фінанси, статус, професія, кар’єра, цілі.

Долеві події та/або несподіванки у сфері фінансів, зміни з джерелами доходів/видатків, розподілу бюджету, вкладень та надходжень. Повний місяць (13 липня) дасть зміни у сфері кар’єри/статусу, хтось змінить свій орієнтир у плані кар’єри та/або підніметься на новий рівень, хтось досягне довгоочікуваної мети, а хтось змінить свій статус (шлюб/розлучення/батьківство) ). Якщо ви багато працювали, важливий результат обов’язково прийде.

Ретроградний Юпітер (28 липня) виділить вас чимось, зробить яскравим, помітним, користуйтеся цим, рекламуйте себе, свої послуги, супер час для нових початків та реалізації, для нових проектів, бізнесів, проявляйтеся та звертайтеся за підтримкою до впливових людей.

Молодий місяць (28 липня) дасть новий у сфері творчості та стосунків, може бути нова закоханість, роман, новий проект/бізнес, нова справа, новина про вагітність або важливі зміни в житті ваших дітей. Саме час творити, створювати та виявлятися!

Гороскоп на липень 2022: Телець (21 квітня – 21 травня)

Головні теми: особисте зростання, тіло/зовнішність, авторитет, репутація, реалізація.

Долеві події та/або несподіванки у сфері самореалізації, зміни у ваших поглядах, цілях, поведінці, зовнішності, позиціонування. Обережно у фізичному плані, бережіть своє тіло, високий ризик травмування. Ретроградний Юпітер (28 липня) змусить більше піти у себе, розібратися зі своїми страхами/комплексами, зі своїм минулим та незакритими моментами. Молодий місяць (28 липня) дасть вам нового члена сім’ї, новий будинок/нерухомість/нове місце проживання або зміни у вашій родині, у відносинах з рідними, може (за)народитися щось нове, або хтось.

Гороскоп на липень 2022: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Головні теми: відхід у собі, самотність, залежності (від чогось/когось), страхи, ілюзії, кризи та трансформації, чужі ресурси та можливості.

Долеві зміни пов’язані з таємницями, залежностями, еміграцією, ізоляцією, зміни у плані психологічному, у кращому разі – розширення світогляду, мислення, духовний розвиток. Повний місяць (13 липня) дозволить ваші старі питання з чужими грошима: кредити, борги, виплати. Якщо була якась криза/страх, вона вийде на поверхню, і перейде на новий рівень та/або закінчиться.

Також можуть бути зміни з інтимними партнерами, якась ситуація зміниться – все або закінчиться, або перейде на інший рівень відносин. Ретроградний Юпітер (28 липня) дасть вам повернення до старих друзів, колективів, спільнот, однодумців. І це якраз ті, хто може відіграти дуже важливу роль для вашого просування та реклами. Молодий місяць (28 липня) дасть вам нові зв’язки, нові знайомства, поїздки, нові навчання, нові люди у вашому оточенні, важливі зміни в житті у ваших братів/сестер.

Гороскоп на липень 2022: Рак (22 червня – 22 липня)

Головні теми: друзі, однодумці, світ онлайн, популярність, партнерство.

Долеві зміни у сфері інтернету, друзів, однодумців, спільнот, виконання заповітних бажань. Повний місяць (13 липня) дасть вирішення важливих питань з іншими людьми, це може бути угода про нову співпрацю, підписання/розрив важливих контрактів. У плані любовних відносин можуть бути також зміни, розрив, або вихід на новий рівень. Ретроградний Юпітер (28 липня) дасть повернення до старих професій/напрямів/справ, саме час просуватися в кар’єрі, заявляти про себе, зусиль може бути більше ніж результат у результаті, але те, що вас помітять – це 100%. Молодий місяць (28 липня) дасть вам нове джерело доходу, нові ресурси (не тільки фінансові).

Гороскоп на липень 2022: Лев (23 липня – 22 серпня)

Головна тема: робота.

Різко і доленосно може змінитися кар’єра чи його напрями, можуть змінитися орієнтири, мети, статус (батьківство, розлучення, одруження тощо.). Повний місяць (13 липня) завершить питання у сферах здоров’я, роботи, зобов’язань.

Час закінчення якогось проекту, перехід на іншу роботу та/або зміни вашого режиму/обов’язків/графіка роботи. Якщо чимось хворіли – буде одужання, якщо було багато відповідальності, вантажу та зобов’язань – буде полегшення. Ретроградний Юпітер (28 липня) дасть зміни та повернення до теми освіти, подорожей, репутації, юридичних питань. Молодий місяць (28 липня) дасть вам нові цілі, ідеї, проекти, починання у всіх сферах, ви можете почати життя з чистого аркуша, якась сфера життя повністю оновиться для вас.

Гороскоп на липень 2022: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Головні теми: кохання, подорожі, закордон.

Долеві зміни пов’язані із закордоном, подорожами, візами, документами, юридичними питаннями. Зміни ваших поглядів, цілей, світогляду, статусу. Повний місяць (13 липня) комусь дасть завершення любовної історії/роману, а комусь початок та/або перехід на новий рівень відносин, новини про вагітність або важливі зміни у житті ваших дітей. Можете змінити свій напрямок у бізнесі/творчості/хобі.

Ретроградний Юпітер (28 липня) може дати кризові ситуації з партнерами (особливо любовними/інтимними), можете змінити свою точку зору щодо їх чи ваших відносин. Кризові ситуації з усіма, кому ви повинні: банки, держава тощо.

Молодий місяць (28 липня) може дати новий переїзд, еміграцію, подорож, відпочинок, розширення світогляду, відновлення в плані емоційному, духовному.

Гороскоп на липень 2022: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Головні теми: сім’я, діти, місце проживання, фінанси.

Долеві зміни, пов’язані з чужими коштами, ресурсами, можливостями, податками, виплатами, спадком. Щось може піти за планом, якщо ви планували це отримати. Повний місяць (13 липня) дасть переїзд, нове місце проживання, вирішиться важливе питання з нерухомістю (купівля/продаж/будівництво), може змінитися склад сім’ї, або можуть відбуватися важливі події в ній. Ретроградний Юпітер (28 липня) нагадає вам про тему партнерства, доведеться зробити якийсь важливий вибір, прийнято важливе рішення. Молодий місяць (28 липня) дасть вам нові бажання, цілі, мрії, нові знайомства та людей, нові онлайн проекти, а комусь популярність.

Фінансовий гороскоп на липень 2022: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Головні теми: контактів, найближчого оточення, партнерів, домовленостей, договорів.

Долеві зміни пов’язані з темою відносин, хтось попрощається з партнером, а хтось навпаки може зустріти свою людину (це стосується і ділових відносин у тому числі). Повний місяць (13 липня) дасть закриття питань пов’язаних з важливими документами, поїздки, відрядження, можуть відбутися важливі ситуації, пов’язані з вашим найближчим оточенням, або важливі події в житті ваших братів/сестер. Ретроградний Юпітер (28 липня) змусить більше заглибитись у теми здоров’я, роботи та боргів. Молодий місяць (28 липня) дасть можливість перейти в нову професію, поставити важливу глобальну мету перед собою, підвищити/змінити свій статус, час для того, щоб почати щось із чистого аркуша.

Гороскоп на липень 2022: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Головні теми: робота, здоров’я, фінанси.

Доленосні зміни та сюрпризи у сфері роботи, повсякденного життя, вашого здоров’я та стану. Повний місяць (13 липня) дасть зміни у сфері заробітку, у багатьох програється як зміна джерела доходу, або зміна роботи, щось зміниться у розподілі/отриманні ваших ресурсів, якась історія добігає кінця. Ретроградний Юпітер (28 липня) нагадає вам про теми вашої самореалізації, коханих, ходить, дітей, більше заглиблюватиметеся в ці теми. Молодий місяць (28 липня) дасть нові навчання, підвищення авторитету/статусу, початок юридичних справ або подорож, змінивши поглядів/цілей/світогляду.

Гороскоп на липень 2022: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Головні теми: робота, здоров’я, фінанси.

Доленосні зміни та сюрпризи у сфері роботи, повсякденного життя, вашого здоров’я та стану. Повний місяць (13 липня) дасть зміни у сфері заробітку, у багатьох програється як зміна джерела доходу, або зміна роботи, щось зміниться у розподілі/отриманні ваших ресурсів, якась історія добігає кінця. Ретроградний Юпітер (28 липня) нагадає вам про теми вашої самореалізації, коханих, ходить, дітей, більше заглиблюватиметеся в ці теми. Молодий місяць (28 липня) дасть нові навчання, підвищення авторитету/статусу, початок юридичних справ або подорож, змінивши поглядів/цілей/світогляду.

Гороскоп на липень 2022: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Головні теми: улюблена справа, хобі, проекти, діти, реалізація, зовнішність, вияв.

Долеві зміни та сюрпризи та/або несподіванки у сфері любовних питань, романтики, хобі, захоплень, пригод. Повний місяць (13 липня) закриє якусь важливу сторінку вашого життя, також, це може стосуватися змін у плані зовнішності/іміджу/зачіски/фігури/самопрезентації. Зміни в особистому житті, у партнерстві (діловому/любовному), самовідчутті, ставленні до життя.

Ретроградний Юпітер (28 липня) дасть вам поглиблення та/або повернення до сфери нерухомості, членів сім’ї, місця проживання. Молодий місяць (28 липня) дасть закриття та вирішення страхи проблем/криз, виплати, допомоги, нового партнера, чужі можливості/ресурси, а комусь новий кредит.

Гороскоп на липень 2022: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Головні теми: сім’я, нерухомість, місце проживання, таємниці, повернення до минулого, таємна діяльність.

Долеві зміни пов’язані з будинком, нерухомістю, місцем проживання, членами сім’ї. Повня (13 липня) закриє важливі проекти, справи, над якими ви багато працювали, якщо була якась хвороба – прийде одужання. Період занурення у себе, свої думки, самопочуття, минуле, уникнення соціуму, наступного місяця може початися щось важливе, зараз – період завершення.

Ретроградний Юпітер (28 липня) дасть повернення людей із найближчого оточення, повернення до старих контактів, поїздок, документів, навчань. Молодий місяць (28 липня) дасть нові відносини, партнерів, або щось нове в уже існуючих відносинах. Хтось підпише нові домовленості/контракти.

Гороскоп на липень 2022: Риби (19 лютого – 20 березня)

Головні теми: найближче оточення, документи, контакти, поїздки, друзі, онлайн-проекти, популярність, однодумці.

Долеві зміни пов’язані з людьми, які на постійній основі присутні у вашому житті, також, це може бути щось важливе пов’язане з документами, зв’язками, поїздками, братами/сестрами. Повний місяць (13 липня) може дати завершення якихось дружніх/партнерських відносин, якесь спілкування, домовленості. Хтось залишить якусь організацію/групу/об’єднання, де знаходиться довго. Ретроградний Юпітер (28 липня) дасть повернення до теми грошей, джерел доходів/витрат. Молодий місяць (28 липня) дасть нові можливості в роботі, нові обов’язки, зміни звичного режиму, а в когось з’явиться домашня тварина. Слідкуйте за здоров’ям.