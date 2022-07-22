Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 22 липня

Сьогодні, 22 липня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 22 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 22 липня

22 липня 2022 – 149-й день війни росії проти України. 203 день року.

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Національні свята 22 липня:

Азербайджан: День національного друку.

День національного друку. Таджикистан: День державної мови

День державної мови Центральноафриканська Республіка: День посадки дерев.

День посадки дерев. Гамбія: День революції.

День революції. Свазіленд: День народження Короля-близнюка Собуза та День суспільства.

Події 22 липня у світі

1099 — хрестоносцями створено Єрусалимське королівство, першим главою держави («захисником Гробу Господнього») вибраний Готфрід Бульйонський

— хрестоносцями створено Єрусалимське королівство, першим главою держави («захисником Гробу Господнього») вибраний Готфрід Бульйонський 1502 — до Лісабона повернулися учасники португальської експедиції, в якій на посаді астронома брав участь Амеріго Веспуччі. Це плавання принесло йому світову славу як першовідкривачеві Нового Світу, як тоді називали Південну Америку, що лежала на південь від екватора

— до Лісабона повернулися учасники португальської експедиції, в якій на посаді астронома брав участь Амеріго Веспуччі. Це плавання принесло йому світову славу як першовідкривачеві Нового Світу, як тоді називали Південну Америку, що лежала на південь від екватора 1653 — до столиці Молдовського князівства Сучави підійшов 7-тисячний загін Тимоша Хмельницького на чолі з новим господарем молдовським Георгієм Штефаном, почалася облога.

— до столиці Молдовського князівства Сучави підійшов 7-тисячний загін Тимоша Хмельницького на чолі з новим господарем молдовським Георгієм Штефаном, почалася облога. 1763 — Катерина II видає Маніфест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», який стимулював міграцію німців до Російської імперії, зокрема й на південь України

— Катерина II видає Маніфест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», який стимулював міграцію німців до Російської імперії, зокрема й на південь України 1790 — у Королівстві Франція націоналізовано майно церкви

— у Королівстві Франція націоналізовано майно церкви 1793 — шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, що перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану

— шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, що перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану 1819 — відбулася прем’єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка»

— відбулася прем’єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка» 1894 — На трасі Париж—Руан завдовжки 126 км відбулися перші у світі автоперегони;

— На трасі Париж—Руан завдовжки 126 км відбулися перші у світі автоперегони; 1921 — в газеті «Селянська правда» з’явився перший фейлетон Остапа Вишні

— в газеті «Селянська правда» з’явився перший фейлетон Остапа Вишні 1922 — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів «Лісові Чорти»

— день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів «Лісові Чорти» 1930 — Колгоспцентр СРСР встановив оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях

— Колгоспцентр СРСР встановив оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях 1942 — радянські війська залишили місто Свердловськ Ворошиловградської області (нині Довжанськ Луганської області), після чого Вермахт зайняв усю територію УРСР.

— радянські війська залишили місто Свердловськ Ворошиловградської області (нині Довжанськ Луганської області), після чого Вермахт зайняв усю територію УРСР. 1944 — завершилася битва під Бродами між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС «Галичина», та червоноармійськими військами 1-го Українського фронту.

— завершилася битва під Бродами між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС «Галичина», та червоноармійськими військами 1-го Українського фронту. 1944 — створено Міжнародний валютний фонд;

— створено Міжнародний валютний фонд; 1960 — Куба націоналізувала цукрові заводи, що належали США;

— Куба націоналізувала цукрові заводи, що належали США; 1968 — правозахисник Анатолій Марченко звернувся з листом до BBC та західної преси з приводу введення радянських військ до Чехословацької Соціалістичної Республіки;

— правозахисник Анатолій Марченко звернувся з листом до BBC та західної преси з приводу введення радянських військ до Чехословацької Соціалістичної Республіки; 1969 — Хуан Карлос I офіційно проголошений спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії;

— Хуан Карлос I офіційно проголошений спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії; 1979 — компанія Sony почала продаж перших побутових пристроїв «Walkman»

— компанія Sony почала продаж перших побутових пристроїв «Walkman» 1983 — американець Дік Сміт першим облетів Землю на гвинтокрилі

— американець Дік Сміт першим облетів Землю на гвинтокрилі 1983 — скасований воєнний стан у Польській Народній Республіці, введений 13 грудня 1981 року радянським генералом Ярузельським

— скасований воєнний стан у Польській Народній Республіці, введений 13 грудня 1981 року радянським генералом Ярузельським 1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах

— Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах 2001 — розпочався офіційний візит в Україну глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня;

— розпочався офіційний візит в Україну глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня; 2014 — місто Сєвєродонецьк звільнено від терористів ЛНР.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

22 липня – День пам’яті святих мучеників Кирила і Панкратія.

День ангела сьогодні – 22 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Кирило, Костянтин, Болеслав, Марія.

Прикмети на 22 липня:

Якщо птахи літають дуже низько, то до негоди;

Якщо на каштанах листя пожовтіло, то осінь прийде раніше;

Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним;

На Кирила збирали та готувати смаколики з чорницями;

Якщо з’їсти сьогодні жменю чорниць, то будеш здоровим увесь рік;

Якщо вранці видно росу, то буде дощова погода.

Що не можна робити 22 липня:

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна зациклюватись на поганих думках;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна займатись садівництвом.

Фото: IStock