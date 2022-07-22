Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 22 липня

Сьогодні, 22 липня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 22 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.
Який сьогодні день – 22 липня
22 липня 2022 – 149-й день війни росії проти України. 203 день року.
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Національні свята 22 липня:
- Азербайджан: День національного друку.
- Таджикистан: День державної мови
- Центральноафриканська Республіка: День посадки дерев.
- Гамбія: День революції.
- Свазіленд: День народження Короля-близнюка Собуза та День суспільства.
Події 22 липня у світі
- 1099 — хрестоносцями створено Єрусалимське королівство, першим главою держави («захисником Гробу Господнього») вибраний Готфрід Бульйонський
- 1502 — до Лісабона повернулися учасники португальської експедиції, в якій на посаді астронома брав участь Амеріго Веспуччі. Це плавання принесло йому світову славу як першовідкривачеві Нового Світу, як тоді називали Південну Америку, що лежала на південь від екватора
- 1653 — до столиці Молдовського князівства Сучави підійшов 7-тисячний загін Тимоша Хмельницького на чолі з новим господарем молдовським Георгієм Штефаном, почалася облога.
- 1763 — Катерина II видає Маніфест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», який стимулював міграцію німців до Російської імперії, зокрема й на південь України
- 1790 — у Королівстві Франція націоналізовано майно церкви
- 1793 — шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, що перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану
- 1819 — відбулася прем’єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка»
- 1894 — На трасі Париж—Руан завдовжки 126 км відбулися перші у світі автоперегони;
- 1921 — в газеті «Селянська правда» з’явився перший фейлетон Остапа Вишні
- 1922 — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів «Лісові Чорти»
- 1930 — Колгоспцентр СРСР встановив оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях
- 1942 — радянські війська залишили місто Свердловськ Ворошиловградської області (нині Довжанськ Луганської області), після чого Вермахт зайняв усю територію УРСР.
- 1944 — завершилася битва під Бродами між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС «Галичина», та червоноармійськими військами 1-го Українського фронту.
- 1944 — створено Міжнародний валютний фонд;
- 1960 — Куба націоналізувала цукрові заводи, що належали США;
- 1968 — правозахисник Анатолій Марченко звернувся з листом до BBC та західної преси з приводу введення радянських військ до Чехословацької Соціалістичної Республіки;
- 1969 — Хуан Карлос I офіційно проголошений спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії;
- 1979 — компанія Sony почала продаж перших побутових пристроїв «Walkman»
- 1983 — американець Дік Сміт першим облетів Землю на гвинтокрилі
- 1983 — скасований воєнний стан у Польській Народній Республіці, введений 13 грудня 1981 року радянським генералом Ярузельським
- 1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах
- 2001 — розпочався офіційний візит в Україну глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня;
- 2014 — місто Сєвєродонецьк звільнено від терористів ЛНР.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
22 липня – День пам’яті святих мучеників Кирила і Панкратія.
День ангела сьогодні – 22 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Кирило, Костянтин, Болеслав, Марія.
Прикмети на 22 липня:
- Якщо птахи літають дуже низько, то до негоди;
- Якщо на каштанах листя пожовтіло, то осінь прийде раніше;
- Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним;
- На Кирила збирали та готувати смаколики з чорницями;
- Якщо з’їсти сьогодні жменю чорниць, то будеш здоровим увесь рік;
- Якщо вранці видно росу, то буде дощова погода.
Що не можна робити 22 липня:
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна зациклюватись на поганих думках;
- Не можна вживати алкоголь;
- Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна займатись садівництвом.
Фото: IStock