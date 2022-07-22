Укусила оса чи бджола: що робити і якими можуть бути наслідки

Головне правило, якого треба дотримуватись, якщо вас вкусила (вжалила) оса або бджола – не панікувати! Потрібно знати простий порядок дій, дотримуватись, їх і тоді не буде важких наслідків від цього неприємного інциденту.

Правило №1, якщо вас вжалила оса або бджола

Потрібно оглянути місце укусу. Якщо вас вжалила бджола, можна помітити в центрі почервоніння чорну цятку – це жало. Оса жала не залишає.

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В жодному разі не тисність і не розчісуйте місце укусу.

Правило №2, якщо вас вжалила оса або бджола

Очистіть місце укусу за допомогою прохолодної води.

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Правило №3, якщо вас вжалила оса або бджола

Якщо ви бачите у місці укусу жало, потрібно його дістати за допомогою пінцету, голки або шпильки. Важливо перед цим обробити їх дезінфікуючим засобом. Це може бути йод, зеленка, спирт, хлоргексидин, розчин фурациліну чи звичайне мило.

Правило №4, якщо вас вжалила оса або бджола

Бажано намастити ранку антигістамінним препаратом. Попередньо краще проконсультуватися з сімейним лікарем.

Щоб прибрати набряклість, потрібно протягом дня пити багато прохолодної води, а для зняття больових відчуттів та зуду накладайте час від час прохолодний компрес.

Якщо ви бачите, що почервоніння не проходить або збільшується, відчуваєте нудоту, жар, запаморочення чи інші нетипові для вашого звичайного стану симптоми, обов’язково негайно зверніться до лікаря.

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У випадку, якщо комаха вжалила вас в обличчя, губу, гортань або язик, до лікаря потрібно звернутися в будь-якому разі.

За матеріалами: doc.ua

Фото: IStock