Схуднути на два кілограми всього за тиждень реально! Але потрібно запастися терпінням та підійти до питання комплексно. Спорт, дієта та масажі – саме так повинні виглядати усі твої 7 днів активної боротьби за ідеальну фігуру.

Спорт

Тренування – це обов’язковий елемент у програмі схуднення. Потрібно знаходити час на спорт кожного дня. Обов’язковий мінімум – 30 хвилин на день. Тренування повинно бути інтенсивним, але не виходити за рамки ваших можливостей. Прислухайтеся до свого самопочуття та дайте м’язам час відпочити та відновитися. Якщо тіло перенавантажити, зайва вага нікуди не подінеться.

Зараз дивляться

1.Оберіть для себе спортивне заняття, яке подобатиметься. Так буде легше змусити себе займатися. Рекомендуємо багато ходити пішки, підійматися сходами, бігати, кататися на велосипеді, плавати, займатися степ-аеробікою і танцювати. Кардіотренування сприяють значному зменшенню калорій та спалюванню жирів. Але майте на увазі, що процес запускається лише після 30-ти хвилин безперервного заняття.

2.Будь активнішою протягом дня. Регулярно роби перерви у роботі, щоб трохи розім’ятися і пройтися. Влаштуй хвилинку фізкультури з простими вправами на прес, присідання та віджимання від стільця. Якщо працюєш у великому офісі, забудь про ліфт та піднімайся сходами. А вдома поменше лежи на дивані.

3.Інтервальні тренування – новий тренд. Просто змінюй інтенсивність навантаження та чергуй їх між собою. Таке тренування дозволяє спалити велику кількість калорій за менший час. Також воно підвищує обмін речовин та запускає метаболізм. Інтервальне тренування – ідеальне рішення для тих, хто не може багато часу приділяти спорту. Кардіотренажери – бігові доріжки, степери, орбітреки, велосипеди вже оснащені режимом інтервального тренування, тому заморочуватися не доведеться.

Харчування

На жаль, спорт без правильного харчування не принесе особливих результатів. Як запевняють спеціалісти, ідеальне співвідношення: спорт – 20%, правильне харчування – 80%. Саме тому не можна морити себе голодом та занадто зменшувати щоденну калорійність страв.

1.Пий багато води. Часто наш організм путає потребу у воді з голодом. Тоді і починаються всіляки некорисні перекуси. В залежності від віку та ваги спеціалісти рекомендують випивати від 1,5 літрів чистої води щодня. Влітку об’єми можна збільшити, адже організм активно втрачає воду під час теплообміну та занять спортом.

Стретчинг: Що це і як впливає на фігуру

2.Відмовся від солодкого. Мова про баточники, тортикаи, тістечка та цукерки. Свіжі та сушені фрукти можна залишити. Якщо зовсім виключити цукор з раціону, ти станеш роздратованою та швидко зірвешся.

3.Зменш кількість калорій на день. Дефіцит калорій добре допомагає схуднути, але потрібно знати межу. Не варто одразу зменшувати денний раціон більше, ніж на 500 калорій. Тоді організм почне накопичувати жири, замість того, щоб їх спалювати. Для дорослої людини нормою можна вважати 1200-1700 калорій на день.

Масажі

Масаж – важливий елемент у боротьбі за фігуру, якщо хочеш підтягнути шкіру. Коли тіло худне та втрачає жирові відкладення і воду, шкіра повинна знову повернутися до колишніх розмірів. А якщо худнути дуже швидко, їй знадобиться допомога. До того ж, масаж може покращити кровообіг та розбити жирові відкладення. Для хорошого результату за тиждень потрібно провести від п’яти процедур.

Найпопулярнішими для схуднення вважаються такі масажі:

1.Ручний лімфодренажний допомагає виводити зайву вологу з жирових тканин та сприяє циркуляції крові. Він запобігає появі целюліту завдяки прискоренню лімфовідтоку.

2.Вакуумний масаж роблять за допомогою спеціальних банок, які можна придбати в аптеці, або ж апаратів, що створюють вакуум. У банку повинно втягуватися не більше 1,5 см шкіри, щоб не постраждали капіляри. Водити банку по тілу потрібно плавно, час від часу знімаючи її та переставлюючи на нове місце.

3.Антицилюлітний медовий масаж посилює кровообіг, за рахунок чого покращується обмін речовин та розбиваються жирові клітини. Виконують його похлопуючими рухами з використанням густого меду.

Пам’ятайте, перед початком будь-якого схуднення варто проконсультуватися з лікарем, тренером та іншими спеціалістами.

Фото: iStock