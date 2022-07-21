Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 21 липня

Сьогодні, 21 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 21 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Місячний календар стрижок на липень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Зараз дивляться

Який сьогодні день – 21 липня

21 липня – 148-й день війни Росії проти України. 202-й день року. Міжнародний день нездорової їжі.

Фінансовий гороскоп на липень 2022: Козерогам – нове джерело прибутку, Рибам – фінансова нестабільність

Події 21 липня у світі

356 рік до н. е. — в ніч проти 21 липня Герострат спалює Храм Артеміди в Ефесі;

— в ніч проти 21 липня Герострат спалює Храм Артеміди в Ефесі; 365 рік — землетрус частково зруйнував одне з семи чудес світу — Александрійський маяк;

— землетрус частково зруйнував одне з семи чудес світу — Александрійський маяк; 1542 рік — для боротьби із протестантизмом Папа Римський Павло III створює Конгрегацію доктрини віри – вона контролювала діяльність інквізиції;

— для боротьби із протестантизмом Папа Римський Павло III створює Конгрегацію доктрини віри – вона контролювала діяльність інквізиції; 1545 рік — в акті ревізії Кременецького замку вперше згадують села Андруга, Білозірка, Великий Кунинець, Великі Бережці, Гнидава, Грибова, Дунаїв, Кобилля, Кокорів, Комарин, Коржківці, Крутнів, Кушлин, Лішня, Людвище, Мала Іловиця, Мала Карначівка, Малі Вікнини, Млинівці, Рибча, Розтоки, Тилявка, Угорськ, Шпиколоси, які нині належать до Кременцького району;

— в акті ревізії Кременецького замку вперше згадують села Андруга, Білозірка, Великий Кунинець, Великі Бережці, Гнидава, Грибова, Дунаїв, Кобилля, Кокорів, Комарин, Коржківці, Крутнів, Кушлин, Лішня, Людвище, Мала Іловиця, Мала Карначівка, Малі Вікнини, Млинівці, Рибча, Розтоки, Тилявка, Угорськ, Шпиколоси, які нині належать до Кременцького району; 1773 рік — Папа Римський Климент XIV видає буллу, яка забороняє Ордена єзуїтів;

— Папа Римський Климент XIV видає буллу, яка забороняє Ордена єзуїтів; 1774 рік — підписують Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за яким встановлюється незалежність Кримського ханства;

— підписують Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за яким встановлюється незалежність Кримського ханства; 1822 рік — створюють Першу Мексиканську імперію;

— створюють Першу Мексиканську імперію; 1831 рік — коронація Леопольда I, який став першим королем Бельгії;

— коронація Леопольда I, який став першим королем Бельгії; 1954 рік — підписують Женевську угоду, яка завершуєПершу індокитайську війну і визначає долю французьких колоній у цьому регіоні;

— підписують Женевську угоду, яка завершуєПершу індокитайську війну і визначає долю французьких колоній у цьому регіоні; 1969 рік — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін в рамках польоту «Apollo 11» вийшли на поверхню Місяця;

— американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін в рамках польоту «Apollo 11» вийшли на поверхню Місяця; 1992 рік — сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 піднімає український прапор і вирушає до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України;

— сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 піднімає український прапор і вирушає до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України; 2013 рік — вступає на престол король Бельгії Філіп I.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

21 липня – в церковному календарі – день пам’яті великомученика Прокопія.

День ангела сьогодні – 21 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Віктор, Андрій, Данило, Прокопій, Дмитро, Ростислав.

Прикмети на 21 липня:

Яка погода на Прокопія, такою буде і на Іллю (2 серпня).

Бджоли часто жалять – буде спека.

Якщо йде дощ, а вітру немає, буде тривала негода.

Якщо покупатися у водоймі на Прокопа, то можна накликати на себе біду.

Що не можна робити 21 липня

починати нові справи, вони не матимуть успіху;

ображатися на близьких людей;

сваритися;

лінуватися.

Фото: IStock