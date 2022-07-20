Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 липня

Сьогодні, 20 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 20 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 20 липня
20 липня – Міжнародний день шахів і День шахів в Україні, Міжнародний день торта, День ходіння бордюрами, Всесвітній день стрибка.
Події 20 липня у світі
- 1534 — У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво.
- 1585 — Експедиція Джона Девіса досягла південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння.
- 1671 — Петро Дорошенко розпочав облогу Білої Церкви й вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія. На допомогу ханові для боротьби із козаками Ханенка та запорожцями вирушив Кальницький полк.
- 1917 — Зареєстрована торгова марка «BMW».
- 1969 — Американський космічний корабель «Аполлон-11» здійснив першу в історії посадку на Місяць.
- 1976 — Посадочний відсік американського космічного корабля «Вікінг-1» здійснив м’яку посадку на поверхню Марса.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
20 липня – День пам’яті преподобних Томи і Акакія.
День ангела сьогодні – 20 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Маргарита, В’ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Никон, Сергій і Фома.
Прикмети на 20 липня:
- Якщо на Явдоху почнеться дощ, то затягнеться надовго.
- Купатися на Явдоху не можна, тому що водяний може схопити.
- На Фому та Авдотью заготовляли віники для лазні з дуба. Вірили, що вони будуть мати особливу цілющу силу.
- Щоб набратися сил на наступний рік треба 20 липня посидіти під дубом.
- Якщо 20 липня доводилося на п’ятницю, то не можна прати, інакше гроші водитися не будуть.
Що не можна робити 20 липня
- Не варто цього дня носити прикраси.
- Не можна нехтувати хатньою роботою і всю сумлінно виконати.
- Заборонено відмовляти у допомозі.
- Щоб у домі завжди був достаток, сьогодні не беріться за прання
Фото: IStock