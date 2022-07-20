Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 липня

Сьогодні, 20 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 20 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 20 липня

20 липня – Міжнародний день шахів і День шахів в Україні, Міжнародний день торта, День ходіння бордюрами, Всесвітній день стрибка.

Події 20 липня у світі

1534 — У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво.

— У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво. 1585 — Експедиція Джона Девіса досягла південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння.

— Експедиція Джона Девіса досягла південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння. 1671 — Петро Дорошенко розпочав облогу Білої Церкви й вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія. На допомогу ханові для боротьби із козаками Ханенка та запорожцями вирушив Кальницький полк.

— Петро Дорошенко розпочав облогу Білої Церкви й вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія. На допомогу ханові для боротьби із козаками Ханенка та запорожцями вирушив Кальницький полк. 1917 — Зареєстрована торгова марка «BMW».

— Зареєстрована торгова марка «BMW». 1969 — Американський космічний корабель «Аполлон-11» здійснив першу в історії посадку на Місяць.

— Американський космічний корабель «Аполлон-11» здійснив першу в історії посадку на Місяць. 1976 — Посадочний відсік американського космічного корабля «Вікінг-1» здійснив м’яку посадку на поверхню Марса.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

20 липня – День пам’яті преподобних Томи і Акакія.

День ангела сьогодні – 20 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Маргарита, В’ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Никон, Сергій і Фома.

Прикмети на 20 липня:

Якщо на Явдоху почнеться дощ, то затягнеться надовго.

Купатися на Явдоху не можна, тому що водяний може схопити.

На Фому та Авдотью заготовляли віники для лазні з дуба. Вірили, що вони будуть мати особливу цілющу силу.

Щоб набратися сил на наступний рік треба 20 липня посидіти під дубом.

Якщо 20 липня доводилося на п’ятницю, то не можна прати, інакше гроші водитися не будуть.

Що не можна робити 20 липня

Не варто цього дня носити прикраси.

Не можна нехтувати хатньою роботою і всю сумлінно виконати.

Заборонено відмовляти у допомозі.

Щоб у домі завжди був достаток, сьогодні не беріться за прання

Фото: IStock