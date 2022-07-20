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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 липня

Яке сьогодні свято

Сьогодні, 20 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 20 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 20 липня

20 липня – Міжнародний день шахів і День шахів в Україні, Міжнародний день торта, День ходіння бордюрами, Всесвітній день стрибка.

Події 20 липня у світі

  • 1534 — У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво.
  • 1585 — Експедиція Джона Девіса досягла південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння.
  • 1671 — Петро Дорошенко розпочав облогу Білої Церкви й вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія. На допомогу ханові для боротьби із козаками Ханенка та запорожцями вирушив Кальницький полк.
  • 1917 — Зареєстрована торгова марка «BMW».
  • 1969 — Американський космічний корабель «Аполлон-11» здійснив першу в історії посадку на Місяць.
  • 1976 — Посадочний відсік американського космічного корабля «Вікінг-1» здійснив м’яку посадку на поверхню Марса.

Яке сьогодні свято

Яке православне (церковне) свято сьогодні

20 липня – День пам’яті преподобних Томи і Акакія.

День ангела сьогодні – 20 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Маргарита, В’ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Никон, Сергій і Фома.

 Прикмети на 20 липня:

  • Якщо на Явдоху почнеться дощ, то затягнеться надовго.
  • Купатися на Явдоху не можна, тому що водяний може схопити.
  • На Фому та Авдотью заготовляли віники для лазні з дуба. Вірили, що вони будуть мати особливу цілющу силу.
  • Щоб набратися сил на наступний рік треба 20 липня посидіти під дубом.
  • Якщо 20 липня доводилося на п’ятницю, то не можна прати, інакше гроші водитися не будуть.

Що не можна робити 20 липня

  • Не варто цього дня носити прикраси.
  • Не можна нехтувати хатньою роботою і всю сумлінно виконати.
  • Заборонено відмовляти у допомозі.
  • Щоб у домі завжди був достаток, сьогодні не беріться за прання

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 липня

Фото: IStock

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