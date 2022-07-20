Новий канал>G.space>Новини

Малинове морозиво: рецепт приготування в домашніх умовах

Малинове морозиво – рецепт приготування в домашніх умовах
Ягідний сезон у самому розпалі! Вишні, чорниці, малина, смородина, лохина – все це можна знайти як у саду, так і в магазинах. Традиційно ягоди або заморожують, або варять з них різноманітні варення та джеми. Шеф та експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов пропонує спробувати інші способи продовжити життя літньому врожаю – заморозити ягоди у вигляді морозива.

Інгридієнти:

  • Малина – 500 г (або будь-які інші ягоди)
  • Варення з бузини, кульбабок, акації (світлого кольору) – 2 ст. л.
  • Ваніль чи ванільний цукор – 1 ч. л.
  • Йогурт грецький жирний – 700г

Малинове морозиво – рецепт приготування в домашніх умовах

Приготування:

  1. Ягоди покладіть у сотейник, додайте варення і проваріть 10 хвилин. Можна долити трішки водички. В самому кінці всипте ваніль чи ванільний цукор.
  2. Перекладіть малину в мисочку і дайте остигнути до кімнатної температури.
  3. Додайте йогурт і перемішайте. Скуштуйте на смак і якщо треба, влийте ще варення. Для смаку і краси можна додати 100 г нарізаної кубиками полуниці, але це необов’язково.
  4. Візьміть форми, розкладіть суміш і відправте до морозилки.

Порада: найкраще скористатися спеціальними формами для морозива, але підійдуть будь-які, що витримують низькутемпературу. Просто тоді десерт набиратимете ложкою.

Зараз дивляться

Таке морозиво можна зберігати до двох-трьох тижнів, але впевнені, що воно протримається в морозилці лише кілька днів.

Фото: IStock

Читай також:

Рецепт чізкейку з желе без випічки

Рецепт безалкогольного глінтвейну від Оксани та Альбіни

Рецепт бернського суфле з груш

gspace лайфхак модные новости рецепт
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь