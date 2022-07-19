Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 19 липня. День тренера

Сьогодні, 19 липня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 19 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 19 липня

19 липня 2022 – 146-й день війни Росії проти України. 200 день року.

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Національні свята 19 липня:

Україна: День тренера (2021)

День тренера (2021) Лаос: День Незалежності (1949)

День Незалежності (1949) Колумбія : День героїв Вітчизни та їх сімей. (Día de los Héroes de la Patria y sus familias)

: День героїв Вітчизни та їх сімей. (Día de los Héroes de la Patria y sus familias) Японія: День жінок-міністрів.

День жінок-міністрів. США: День коктейлю «Дайкірі».

Події 19 липня у світі

64 — в часи правління Нерона спалахнула Велика пожежа в Римі: з 14 кварталів Риму вогонь цілковито знищив 4 і значно пошкодив 7 кварталів.

— в часи правління Нерона спалахнула Велика пожежа в Римі: з 14 кварталів Риму вогонь цілковито знищив 4 і значно пошкодив 7 кварталів. 711 — між вестготами і армією Омейядів відбулася битва при Гвадалете, що закінчилася повною перемогою арабів. Наслідком битви стало падіння держави вестготів, завоювання арабами Піренейського півострова і подальші майже 800 років Реконкісти

— між вестготами і армією Омейядів відбулася битва при Гвадалете, що закінчилася повною перемогою арабів. Наслідком битви стало падіння держави вестготів, завоювання арабами Піренейського півострова і подальші майже 800 років Реконкісти 1551 — Карлсбурзьким договором підтверджені права Габсбургів на Королівство Угорщина і Князівство Трансильванія

— Карлсбурзьким договором підтверджені права Габсбургів на Королівство Угорщина і Князівство Трансильванія 1650 — османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким

— османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким 1822 — французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію

— французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію 1870 — почалася французько-прусська війна

— почалася французько-прусська війна 1900 — відкрилося Паризьке метро

— відкрилося Паризьке метро 1959 — початок арештів членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957—1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні.

— початок арештів членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957—1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні. 1969 — Індіра Ганді віддала розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків

— Індіра Ганді віддала розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків 1980 — у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато держав світу через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану

Яке православне (церковне) свято сьогодні

19 липня – відзначають День пам’яті монаха-відлюдника Сисоя Великого та священномученика Єрмія.

День ангела сьогодні – 19 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Анатолій, Антон, Архип, Василь, Віктор, Гліб, Уляна, Юлія,Олександр, Андрій, Валентин, Федір.

Прикмети на 19 липня:

листя пожовкли – до ранньої осені та зими;

жовті хмари – до дощу;

у Сисоїв день не можна поспішати, інакше розпочата справа завершиться провалом. Проблеми, що виникли 19 липня, скоро вирішаться самі собою.

Що не можна робити 19 липня:

заборонено прибирати, прати та займатися прибиранням по дому;

не можна давати і позичати гроші – самі потребуватимете;

православна церква забороняє сваритися та поганословити, особливо, з близькими та коханими.

Фото: IStock