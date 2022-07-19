Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 19 липня. День тренера

Сьогодні, 19 липня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 19 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.
Який сьогодні день – 19 липня
19 липня 2022 – 146-й день війни Росії проти України. 200 день року.
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Національні свята 19 липня:
- Україна: День тренера (2021)
- Лаос: День Незалежності (1949)
- Колумбія: День героїв Вітчизни та їх сімей. (Día de los Héroes de la Patria y sus familias)
- Японія: День жінок-міністрів.
- США: День коктейлю «Дайкірі».
Події 19 липня у світі
- 64 — в часи правління Нерона спалахнула Велика пожежа в Римі: з 14 кварталів Риму вогонь цілковито знищив 4 і значно пошкодив 7 кварталів.
- 711 — між вестготами і армією Омейядів відбулася битва при Гвадалете, що закінчилася повною перемогою арабів. Наслідком битви стало падіння держави вестготів, завоювання арабами Піренейського півострова і подальші майже 800 років Реконкісти
- 1551 — Карлсбурзьким договором підтверджені права Габсбургів на Королівство Угорщина і Князівство Трансильванія
- 1650 — османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким
- 1822 — французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію
- 1870 — почалася французько-прусська війна
- 1900 — відкрилося Паризьке метро
- 1959 — початок арештів членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957—1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні.
- 1969 — Індіра Ганді віддала розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків
- 1980 — у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато держав світу через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану
Яке православне (церковне) свято сьогодні
19 липня – відзначають День пам’яті монаха-відлюдника Сисоя Великого та священномученика Єрмія.
День ангела сьогодні – 19 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Анатолій, Антон, Архип, Василь, Віктор, Гліб, Уляна, Юлія,Олександр, Андрій, Валентин, Федір.
Прикмети на 19 липня:
- листя пожовкли – до ранньої осені та зими;
- жовті хмари – до дощу;
- у Сисоїв день не можна поспішати, інакше розпочата справа завершиться провалом. Проблеми, що виникли 19 липня, скоро вирішаться самі собою.
Що не можна робити 19 липня:
- заборонено прибирати, прати та займатися прибиранням по дому;
- не можна давати і позичати гроші – самі потребуватимете;
- православна церква забороняє сваритися та поганословити, особливо, з близькими та коханими.
Фото: IStock