Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 18 липня

Сьогодні, 18 липня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 18 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 18 липня

18 липня 2022 – 145-й день війни Росії проти України. 199 день року.

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У світі 18 липня відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели та День блакитнооких, а також День народження тетрісу.

У народі 18 липня святкують День народження місяця.

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Національні свята 18 липня:

Уругвай – День Конституції.

Франція – День Святого Арнульфа

Події 18 липня у світі

18 липня 64 року У Римі спалахнула пожежа, яка знищила практично все місто.

18 липня 1768 року Бостонська газета опублікувала «Пісню свободи» («Liberty Song»), першу американську патріотичну пісню.

18 липня 1830 року в Уругваї Національний конгрес, що зібрався в Монтевідео, створив конституцію, яка започаткувала нову республіку.

18 липня 1870 року Перший Ватиканський собор майже одноголосно прийняв Першу догматичну конституцію «Про церкву Христову».

18 липня 1872 року у Великій Британії вперше проведено процедуру таємного голосування.

18 липня 1898 року П’єр і Марія Кюрі представили в Паризькій Академії доповідь про відкриття нового хімічного елемента полонію – другого після урану, що має радіоактивність.

18 липня 1915 року В Адріатичному морі австрійським підводним човном потоплено італійський крейсер «Джузеппе Гарібальді».

18 липня 1919 року закінчилася польсько-українська війна.

18 липня 1925 року в США офіційно оголошено, що жінки можуть бути водіями автомобілів не гіршими за чоловіків.

18 липня 1943 року відбувся єдиний за Другу світову війну бій дирижабля з підводним човном.

18 липня 1968 року утворена компанія «Intel». Її заснували Роберт Нойс та Гордон Мур.

18 липня 1986 року на екрани США вийшов фільм «Чужі» із Сігурні Уівер у головній ролі.

18 липня 2000 року у Лондоні відкрили пам’ятник Джону Леннону.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

18 липня за православним календарем відзначають День пам’яті преподобного Афанасія, ігумена Афонського.

День ангела сьогодні – 18 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Анна, Арсен, Опанас, Варвара, Василь, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихін.

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Прикмети на 18 липня:

Якщо з ранку 18 липня видно веселку, 19 липня чекайте на дощ.

А ось веселка до вечора обіцяє теплий і погожий наступний день.

Ясний місяць на День народження місяця обіцяє теплу сонячну осінь.

Що не можна робити 18 липня:

Цього дня не варто пліткувати та обговорювати інших.

Не можна 18 липня залишатися вдома одному.

Намагайтеся цього дня уникати гострих предметів: ножів, ножиць тощо. І стежте за дітьми ще більш уважно, ніж зазвичай – висока ймовірність отримати травму.

Фото: IStock