Новий канал>G.space>Новини

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 18 липня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 18 липня

Сьогодні, 18 липня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 18 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 18 липня

18 липня 2022 – 145-й день війни Росії проти України. 199 день року.

Зараз дивляться

У світі 18 липня відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели та День блакитнооких, а також День народження тетрісу.

У народі 18 липня святкують День народження місяця.

Місячний календар стрижок на липень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Фінансовий гороскоп на липень 2022: Козерогам – нове джерело прибутку, Рибам – фінансова нестабільність

Національні свята 18 липня:

  • Уругвай – День Конституції.
  • Франція – День Святого Арнульфа

Події 18 липня у світі

  • 18 липня 64 року У Римі спалахнула пожежа, яка знищила практично все місто.
  • 18 липня 1768 року Бостонська газета опублікувала «Пісню свободи» («Liberty Song»), першу американську патріотичну пісню.
  • 18 липня 1830 року в Уругваї Національний конгрес, що зібрався в Монтевідео, створив конституцію, яка започаткувала нову республіку.
  • 18 липня 1870 року Перший Ватиканський собор майже одноголосно прийняв Першу догматичну конституцію «Про церкву Христову».
  • 18 липня 1872 року у Великій Британії вперше проведено процедуру таємного голосування.
  • 18 липня 1898 року П’єр і Марія Кюрі представили в Паризькій Академії доповідь про відкриття нового хімічного елемента  полонію – другого після урану, що має радіоактивність.
  • 18 липня 1915 року В Адріатичному морі австрійським підводним човном потоплено італійський крейсер «Джузеппе Гарібальді».
  • 18 липня 1919 року закінчилася польсько-українська війна.
  • 18 липня 1925 року в США офіційно оголошено, що жінки можуть бути водіями автомобілів не гіршими за чоловіків.
  • 18 липня 1943 року відбувся єдиний за Другу світову війну бій дирижабля з підводним човном.
  • 18 липня 1968 року утворена компанія «Intel». Її заснували Роберт Нойс та Гордон Мур.
  • 18 липня 1986 року на екрани США вийшов фільм «Чужі» із Сігурні Уівер у головній ролі.

События 18 июля в мире

  • 18 липня 2000 року у Лондоні відкрили пам’ятник Джону Леннону.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

18 липня за православним календарем відзначають День пам’яті преподобного Афанасія, ігумена Афонського.

День ангела сьогодні – 18 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Анна, Арсен, Опанас, Варвара, Василь, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихін.

Манікюр на липень 2022: ідеї дизайну в фото

Прикмети на 18 липня:

Якщо з ранку 18 липня видно веселку, 19 липня чекайте на дощ.

А ось веселка до вечора обіцяє теплий і погожий наступний день.

Ясний місяць на День народження місяця обіцяє теплу сонячну осінь.

Що не можна робити 18 липня:

  • Цього дня не варто пліткувати та обговорювати інших.
  • Не можна 18 липня залишатися вдома одному.
  • Намагайтеся цього дня уникати гострих предметів: ножів, ножиць тощо. І стежте за дітьми ще більш уважно, ніж зазвичай –  висока ймовірність отримати травму.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 18 липня

Фото: IStock

gspace выбор редакции лайфхак
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь