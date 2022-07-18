Гороскоп на тиждень з 18 по 24 липня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 18 липня по 24 липня 2022 для всіх знаків зодіаку – вже на сайті Нового каналу! Прогноз розкаже, чого чекати найближчими днями. Читай ексклюзивний гороскоп на тиждень для кожного знаку зодіаку від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Всі ми навчились жити в новій реальності під назвою «війна», але трансформації ще продовжуються. Наступний тиждень, а також кінець липня – початок серпня буде доволі непростий з огляду на розгортання бойових дій, стійкості кожного з нас та аспектів, що утворюються на небі.

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Гороскоп на тиждень з 18 по 24 липня 2022 для всіх знаків зодіаку

Цього разу рекомендації будуть загальними для кожного знаку зодіаку. В цілому, енергії тижня змушуватимуть нас відстоювати свою точку зору, дотримуватись правил безпеки та проявляти витримку, силу волі у плануванні та досягненні. Незважаючи на те, що Місяць зменшує свою активність, завдяки планеті Плутон ми відчуємо приплив сил, бажання негайно щось видозмінити у своєму житті. Проте поспішати не раджу, ретельно сплануйте кожен крок на випадок поразки. Розпочинати нові важливі справи та проєкти варто з 30 липня.

Венера – планета кохання та фінансів – з 18 липня по 11 серпня перебуватиме в знаку Рак, тому в кожного з нас буде бажання забезпечити потреби своєї родини, провести разом час. Не приховуйте почуття, Венера в Раку дуже емоційна та сентиментальна – образ, як правило, не пробачає.

Що ж стосується зародження стосунків, не поспішайте, дайте час розвиватись своїм темпом і звертайте увагу на те, наскільки вам комфортно з даним партнером, чи відчуваєте довіру, тепло та турботу. Наразі це ключові емоційні складові, до яких ми будемо вразливі. Довготривалі ж стосунки, навпаки, будуть зміцнюватись, у багатьох мають шанс навіть перейти на новий, якісний рівень. Будьте відкритими та цінуйте.

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Сонце та Меркурій цього тижня будуть в напруженому аспекті до Плутону, і вся наша увага буде прикована до арени розвитку бойових дій. Агресія, тривога, переживання за безпеку власної родини – залишаються на ключових позиціях кожного з нас. Не забувайте про дотримання норм безпеки та звертайте увагу на свої думки, адже на таких аспектах, вони можуть надто швидко втілюватись в життя.

Якщо поглянути на ситуацію з точки зору менших масштабів – уникайте конфліктів на роботі. Бажання довести свою правоту, спричинити конфлікт через дрібницю – типічний прояв Плутона. Будьте мудрими, зберігайте спокій та краще займіться вдосконаленням власного тіла. Спорт – дієвий метод проти агресії.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)