Вітання з Днем бухгалтера 2022 у віршах та картинках

Привітання з Днем бухгалтера 2022 в картинках, віршах та прозі. На будь-який смак! Обирайте, як оригінально привітати з Днем бухгалтера колег та близьких

День бухгалтера 2022 в Україні відзначається в суботу, 16 липня.

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З Днем бухгалтера 2022: привітання в прозі

Вітаю з професійним святом найточніших і прагматичних людей в цьому світі! Бухгалтер – це професія, що вимагає уважності, відповідальності і посидючості, тому хочеться побажати вам терпіння, працьовитості, легкості в роботі, побільше щасливих, спокійних моментів і незабутніх вихідних!

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Спасибі за ваш професіоналізм, за найточніші розрахунки і просто гідну роботу. Вітаємо з професійним святом — Днем бухгалтера! Будьте енергійні, оптимістичні і креативні. Не втрачайте вправність, примножуйте знання, домагайтеся всього задуманого! Зберігайте баланс і гармонію як на роботі, так і в сім’ї!

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Бухгалтер, милий мій бухгалтер, вітаю тебе з твоїм професійним святом і хочу побажати, щоб дебет завжди сходився з кредитом, а сальдо завжди невимовно радувало, щоб в житті ти ніколи не бачив мінусів, а одні лише плюси і тобі ніколи не довелося ділити і віднімати, а тільки примножувати і плюсувати. Бажаю успіхів на роботі, міцного здоров’я, взаємної любові.

З Днем бухгалтера 2022: привітання у віршах

З днем бухгалтера дозвольте

Зараз привітати.

Успіхів вам у роботі

Хочу побажати.

Позитивних вам балансів,

Вдалих перевірок,

Радує хай безперечно

Славний заробіток.

Сил вам, міцності, здоров’я,

Щастя та кохання.

Хай дарує задоволення

Обране призвання.

***

Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс щоб точно співпадав,

Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,

А час у радості хай плине,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові.

***

Геніїв фінансових

Радо ми вітаємо,

Та завжди балансу

В справах вам бажаємо,

Працювать без клопіту,

В добром колективі,

У сім’ї добробуту,

Щоб були щасливі,

Гарного здоров’ячка,

Визнання й пошани,

Легкої роботи

Й грошей океани!