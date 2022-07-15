Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 15 липня

Сьогодні, 15 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 15 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 15 липня

15 липня – 142-й день війни росії проти України. 196-й день року. День народження Нового каналу.

Який сьогодні день – 15 липня: національні свята

Україна: День українських миротворців, День працівників металургійної галузі

День українських миротворців, День працівників металургійної галузі Ботсвана: День президента Ботсвани

День президента Ботсвани Бруней: День султана Брунею

Події 15 липня у світі

1228 — папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.

— папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького. 1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.

— Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла. 1663 — у Львові король Ян ІІ вирішив йти кількома колонами походом в Україну

— у Львові король Ян ІІ вирішив йти кількома колонами походом в Україну 1683 Величезна (за різними оцінками, 90-140-тисячна) Армія Османської імперії облягла Відень.

Величезна (за різними оцінками, 90-140-тисячна) Армія Османської імперії облягла Відень. 1776 — Відкрито театр «Ла Скала».

— Відкрито театр «Ла Скала». 1799 — Французький лейтенант П’єр Франсуа Бушар знайшов в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь.

— Французький лейтенант П’єр Франсуа Бушар знайшов в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь. 1988 — На екранах США відбулася прем’єра першої частини «Міцного горішка» з Брюсом Віллісом.

— На екранах США відбулася прем’єра першої частини «Міцного горішка» з Брюсом Віллісом. 1998 — Перший живий ефір Нового каналу, вважається днем народження каналу.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

15 липня – покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах.

День ангела сьогодні – 15 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Фотій, Ювеналій.

Прикмети на 15 липня:

Сазан починає плескатися – до теплої та ясної погоди.

Західний вітер подув – чекай дощу.

Поява на деревах перших жовтих листочків віщує ранню осінь і зиму.

Вранці по воді туман стелиться – на гарну погоду.

Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної непогоди.

На кінчиках листя трави з’явилася роса – до опадів.

У мурашниках відкриті ходи – до посухи, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.

Крилаті мурахи роєм у повітрі кружляють – до зливи.

Що не можна робити 15 липня

Не можна працювати у полі цього дня.

Не варто шити та займатись домашніми справами.

Не слід займатись важкою фізичною працею.

Не гоже бажати комусь зла, сваритись і підвищувати голос.

Не варто зациклюватися на негативних думках.

Фото: IStock