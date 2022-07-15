Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 15 липня

Сьогодні, 15 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 15 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 15 липня
15 липня – 142-й день війни росії проти України. 196-й день року. День народження Нового каналу.
Який сьогодні день – 15 липня: національні свята
- Україна: День українських миротворців, День працівників металургійної галузі
- Ботсвана: День президента Ботсвани
- Бруней: День султана Брунею
Події 15 липня у світі
- 1228 — папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.
- 1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.
- 1663 — у Львові король Ян ІІ вирішив йти кількома колонами походом в Україну
- 1683 Величезна (за різними оцінками, 90-140-тисячна) Армія Османської імперії облягла Відень.
- 1776 — Відкрито театр «Ла Скала».
- 1799 — Французький лейтенант П’єр Франсуа Бушар знайшов в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь.
- 1988 — На екранах США відбулася прем’єра першої частини «Міцного горішка» з Брюсом Віллісом.
- 1998 — Перший живий ефір Нового каналу, вважається днем народження каналу.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
15 липня – покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах.
День ангела сьогодні – 15 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Фотій, Ювеналій.
Прикмети на 15 липня:
- Сазан починає плескатися – до теплої та ясної погоди.
- Західний вітер подув – чекай дощу.
- Поява на деревах перших жовтих листочків віщує ранню осінь і зиму.
- Вранці по воді туман стелиться – на гарну погоду.
- Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної непогоди.
- На кінчиках листя трави з’явилася роса – до опадів.
- У мурашниках відкриті ходи – до посухи, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.
- Крилаті мурахи роєм у повітрі кружляють – до зливи.
Що не можна робити 15 липня
- Не можна працювати у полі цього дня.
- Не варто шити та займатись домашніми справами.
- Не слід займатись важкою фізичною працею.
- Не гоже бажати комусь зла, сваритись і підвищувати голос.
- Не варто зациклюватися на негативних думках.
Фото: IStock