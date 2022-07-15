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Коли День бухгалтера 2022 в Україні? Цікаві факти про свято

День бухгалтера 2022: коли День бухгалтера в Україні

Коли День бухгалтера 2022 відзначають в Україні. Історія та цікаві факти про свято. Все про День бухгалтера в Україні – в матеріалі Нового каналу!

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Коли День бухгалтера 2022 в Україні?

День бухгалтера 2022 в Україні відзначається в суботу, 16 липня. Дата обрана не випадково – саме цього дня в 1999 році був прийнятий Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Святкується День бухгалтера в Україні з 2004 року.

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День бухгалтера 2022: коли День бухгалтера в Україні

День бухгалтера 2022 в Україні: цікаві факти

  • У 2018 році Указом Президента України свято було затверждено офіційно як День бухгалтера та аудитора.
  • День бухгалтера також відзначається в Киргизстані – 20 липня.
  • Міжнародний день бухгалтерії відзначається 10 листопада.

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