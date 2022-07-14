Новий канал>G.space>Новини

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 14 липня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 14 липня

Сьогодні, 14 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 14 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Місячний календар стрижок на липень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Зараз дивляться

Який сьогодні день – 14 липня

14 липня141-й день війни Росії проти України. 195-й день року. День обізнаності про акул. Міжнародний день небінарних людей. День взяття Бастилії.

Події 14 липня у світі

  • 1021 рік — митрополит Київський Іоанн І урочисто відкриває і прославляє мощі святих руських князів Бориса та Гліба, також встановлює день вшанування їх пам’яті;
  • 1099 рік — учасники Першого хрестового походу беруть штурмом Єрусалим і вирізають майже всіх мусульман і євреїв(близько 40 тисяч осіб), спалюють мечеті та синагоги;
  • 1789 рік — повсталі парижани беруть штурмом королівську укріплену в’язницю Бастилію;
  • 1894 рік — у Львові відбувається перший в українській історії футбольний матч;
  • 1933 рік — виходить перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая;
  • 1945 рік — новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією;
  • 1969 рік — розпочинається футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом;
  • 2000 рік — Георгій Ґонґадзе офіційно звертається до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому викладає факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

14 липня – в церковному календарі – день пам’яті чудотворців Косми і Даміана.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 14 липня

День ангела сьогодні – 14 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Даміан, Кузьма, Дем’ян, Петро, Никодим, Ангеліна.

 Прикмети на 14 липня:

  • Якщо в цей день прополоти город, то бур’янів не буде
  • Чути співи солов’я після Петрового дня (12 липня) – значить, зима, за прикметами, настане лише через 30-40 хвилин після свята Покрови, а весь цей час буде досить тепло
  • Зірки дуже яскраво мерехтять 14 липня на нічному небі, а вранці видно хмари – буде сильна гроза
  • Кузьма-Дем’ян ні світ ні зоря встають, баб на покіс ведуть
  • Кузьма і Дем’ян прийшли, на косовицю пішли
  • В день Кузьми і Дем’яна косити не рано.

Що не можна робити 14 липня

  • Сон з 13 на 14 липня віщий. Він дуже скоро виповниться, але про те, що вам приснилося нікому не можна розповідати. Сновидіння, побачене вдень 14 липня, здійснитися тоді, коли ви про нього забудете.
  • Сьогодні не можна сваритися та виясняти стосунки. Намагайтеся не реагувати на негативні провокації.
  • Також у цей день не варто робити серйозні фінансові вкладення або великі покупки. Відкладіть придбання дорогих речей на потім – добре обдумайте, чи вам дійсно це потрібно.
  • У цю дату православна церква забороняє сваритися та заздрити – привернете до себе нещастя.
  • Не варто й даремно витрачати гроші, інакше самі потребуватимете фінансів.
  • Тяжка праця і для жінок, і для чоловіків – головна заборона 14 липня.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 14 липня

Фото: IStock

gspace лайфхак модные новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь