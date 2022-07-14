Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 14 липня

Сьогодні, 14 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 14 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 14 липня

14 липня – 141-й день війни Росії проти України. 195-й день року. День обізнаності про акул. Міжнародний день небінарних людей. День взяття Бастилії.

Події 14 липня у світі

1021 рік — митрополит Київський Іоанн І урочисто відкриває і прославляє мощі святих руських князів Бориса та Гліба, також встановлює день вшанування їх пам’яті;

1099 рік — учасники Першого хрестового походу беруть штурмом Єрусалим і вирізають майже всіх мусульман і євреїв(близько 40 тисяч осіб), спалюють мечеті та синагоги;

1789 рік — повсталі парижани беруть штурмом королівську укріплену в’язницю Бастилію;

1894 рік — у Львові відбувається перший в українській історії футбольний матч;

1933 рік — виходить перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая;

1945 рік — новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією;

1969 рік — розпочинається футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом;

2000 рік — Георгій Ґонґадзе офіційно звертається до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому викладає факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

14 липня – в церковному календарі – день пам’яті чудотворців Косми і Даміана.

День ангела сьогодні – 14 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Даміан, Кузьма, Дем’ян, Петро, Никодим, Ангеліна.

Прикмети на 14 липня:

Якщо в цей день прополоти город, то бур’янів не буде

Чути співи солов’я після Петрового дня (12 липня) – значить, зима, за прикметами, настане лише через 30-40 хвилин після свята Покрови, а весь цей час буде досить тепло

Зірки дуже яскраво мерехтять 14 липня на нічному небі, а вранці видно хмари – буде сильна гроза

Кузьма-Дем’ян ні світ ні зоря встають, баб на покіс ведуть

Кузьма і Дем’ян прийшли, на косовицю пішли

В день Кузьми і Дем’яна косити не рано.

Що не можна робити 14 липня

Сон з 13 на 14 липня віщий. Він дуже скоро виповниться, але про те, що вам приснилося нікому не можна розповідати. Сновидіння, побачене вдень 14 липня, здійснитися тоді, коли ви про нього забудете.

Сьогодні не можна сваритися та виясняти стосунки. Намагайтеся не реагувати на негативні провокації.

Також у цей день не варто робити серйозні фінансові вкладення або великі покупки. Відкладіть придбання дорогих речей на потім – добре обдумайте, чи вам дійсно це потрібно.

У цю дату православна церква забороняє сваритися та заздрити – привернете до себе нещастя.

Не варто й даремно витрачати гроші, інакше самі потребуватимете фінансів.

Тяжка праця і для жінок, і для чоловіків – головна заборона 14 липня.

Фото: IStock