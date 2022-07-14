Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 14 липня

Сьогодні, 14 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 14 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 14 липня
14 липня – 141-й день війни Росії проти України. 195-й день року. День обізнаності про акул. Міжнародний день небінарних людей. День взяття Бастилії.
Події 14 липня у світі
- 1021 рік — митрополит Київський Іоанн І урочисто відкриває і прославляє мощі святих руських князів Бориса та Гліба, також встановлює день вшанування їх пам’яті;
- 1099 рік — учасники Першого хрестового походу беруть штурмом Єрусалим і вирізають майже всіх мусульман і євреїв(близько 40 тисяч осіб), спалюють мечеті та синагоги;
- 1789 рік — повсталі парижани беруть штурмом королівську укріплену в’язницю Бастилію;
- 1894 рік — у Львові відбувається перший в українській історії футбольний матч;
- 1933 рік — виходить перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая;
- 1945 рік — новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією;
- 1969 рік — розпочинається футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом;
- 2000 рік — Георгій Ґонґадзе офіційно звертається до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому викладає факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
14 липня – в церковному календарі – день пам’яті чудотворців Косми і Даміана.
День ангела сьогодні – 14 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Даміан, Кузьма, Дем’ян, Петро, Никодим, Ангеліна.
Прикмети на 14 липня:
- Якщо в цей день прополоти город, то бур’янів не буде
- Чути співи солов’я після Петрового дня (12 липня) – значить, зима, за прикметами, настане лише через 30-40 хвилин після свята Покрови, а весь цей час буде досить тепло
- Зірки дуже яскраво мерехтять 14 липня на нічному небі, а вранці видно хмари – буде сильна гроза
- Кузьма-Дем’ян ні світ ні зоря встають, баб на покіс ведуть
- Кузьма і Дем’ян прийшли, на косовицю пішли
- В день Кузьми і Дем’яна косити не рано.
Що не можна робити 14 липня
- Сон з 13 на 14 липня віщий. Він дуже скоро виповниться, але про те, що вам приснилося нікому не можна розповідати. Сновидіння, побачене вдень 14 липня, здійснитися тоді, коли ви про нього забудете.
- Сьогодні не можна сваритися та виясняти стосунки. Намагайтеся не реагувати на негативні провокації.
- Також у цей день не варто робити серйозні фінансові вкладення або великі покупки. Відкладіть придбання дорогих речей на потім – добре обдумайте, чи вам дійсно це потрібно.
- У цю дату православна церква забороняє сваритися та заздрити – привернете до себе нещастя.
- Не варто й даремно витрачати гроші, інакше самі потребуватимете фінансів.
- Тяжка праця і для жінок, і для чоловіків – головна заборона 14 липня.
Фото: IStock