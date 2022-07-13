Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 липня

Сьогодні, 13 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 13 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Місячний календар стрижок на липень 2022: коли краще доглядати за волоссям
Який сьогодні день – 13 липня
13 липня – День «Порадій, що ти ботан», День раю дурнів, День музики в перукарнях, День картоплі фрі.
Події 13 липня у світі
- 1938 — Перший телетеатр відкрився в Бостоні. За 25 центів 200 глядачів могли протягом 45 хвилин спостерігати за шоу з піснями і танцями. Сама вистава відбувалась поверхом вище і передавалася вниз за допомогою телебачення.
- 1939 — Френк Сінатра записав свою першу платівку з піснею From the Bottom of My Heart.
- 1947 — У Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом.
- 1951 — В Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського Національного Театру.
- 1956 — Закладений наріжний камінь «Кармеліта», першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль.
- 1966 — На екрани США вийшов фільм «Як украсти мільйон» з Одрі Гепберн і Пітером О’тулом в головних ролях.
- 1973 — Виходить перший альбом гурту Queen.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
13 липня – важливий день в регілійному плані. Сьогодні православні вшановують Собор святих апостолів.
День ангела сьогодні – 13 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Петро, Сафон, Пилип, Хома, Яків, Маргарита, Андрій, Генріх, Ернест.
Прикмети на 13 липня:
- З цього дня літо котиться зимі назустріч.
- Сон проти 13 липня може бути віщим і виповнитися на дев’ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте на його виконання через сім тижнів.
- Зозуля кує — літо буде довге і тепле.
Що не можна робити 13 липня
- Церква дозволяє лише трохи вина та не радить проводити гучні застілля.
- Сваритися, лаятися і пліткувати.
- Відмовляти кому-небудь в допомозі.
- Не потрібно ходити в ліс. Вважається, що звірі в цей час можуть поводитися агресивно.
- Призначати важливі зустрічі в першій половині дня — найімовірніше, вони не принесуть бажаного ефекту.
Фото: IStock