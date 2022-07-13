Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 липня

Сьогодні, 13 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 13 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 13 липня

13 липня – День «‎Порадій, що ти ботан»‎, День раю дурнів, День музики в перукарнях, День картоплі фрі.

Події 13 липня у світі

1938 — Перший телетеатр відкрився в Бостоні. За 25 центів 200 глядачів могли протягом 45 хвилин спостерігати за шоу з піснями і танцями. Сама вистава відбувалась поверхом вище і передавалася вниз за допомогою телебачення.

— Перший телетеатр відкрився в Бостоні. За 25 центів 200 глядачів могли протягом 45 хвилин спостерігати за шоу з піснями і танцями. Сама вистава відбувалась поверхом вище і передавалася вниз за допомогою телебачення. 1939 — Френк Сінатра записав свою першу платівку з піснею From the Bottom of My Heart.

— Френк Сінатра записав свою першу платівку з піснею From the Bottom of My Heart. 1947 — У Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом.

— У Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом. 1951 — В Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського Національного Театру.

— В Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського Національного Театру. 1956 — Закладений наріжний камінь «Кармеліта», першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль.

— Закладений наріжний камінь «Кармеліта», першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль. 1966 — На екрани США вийшов фільм «Як украсти мільйон» з Одрі Гепберн і Пітером О’тулом в головних ролях.

— На екрани США вийшов фільм «Як украсти мільйон» з Одрі Гепберн і Пітером О’тулом в головних ролях. 1973 — Виходить перший альбом гурту Queen.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

13 липня – важливий день в регілійному плані. Сьогодні православні вшановують Собор святих апостолів.

День ангела сьогодні – 13 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Петро, Сафон, Пилип, Хома, Яків, Маргарита, Андрій, Генріх, Ернест.

Прикмети на 13 липня:

З цього дня літо котиться зимі назустріч.

Сон проти 13 липня може бути віщим і виповнитися на дев’ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте на його виконання через сім тижнів.

Зозуля кує — літо буде довге і тепле.

Що не можна робити 13 липня

Церква дозволяє лише трохи вина та не радить проводити гучні застілля.

Сваритися, лаятися і пліткувати.

Відмовляти кому-небудь в допомозі.

Не потрібно ходити в ліс. Вважається, що звірі в цей час можуть поводитися агресивно.

Призначати важливі зустрічі в першій половині дня — найімовірніше, вони не принесуть бажаного ефекту.

Фото: IStock