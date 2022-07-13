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Безалкогольний мохіто: рецепт приготування покроково

безалкогольний мохіто рецепт

Як приготувати безалкогольний мохіто? Ми знаємо чудовий спосіб! Рецепт приготування мохіто покроково шукай в нашому матеріалі

Ми з вами вже готували домашній лимонад, а зараз прийшов час навчитися самостійно готувати безалкогольний мохіто. Ніжний м’ятний коктейль з кислинкою – фаворит дівчат на будь-якій вечірці, тому записуй покроковий рецепт мохіто в домашніх умовах! Це дуже просто!

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Безалкогольний мохіто: рецепт

Вам знадобиться:

  • Свіжа м’ята – 10 г
  • Половинка лайма
  • Содова ( «Спрайт») – 150 мл
  • Лід – 8 кубиків
  • Тростинний цукор за смаком

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рецепт безалкогольного мохіто

Готуємо безалкогольне мохіто покроково:

  1. Поріж половинку лайма на дольки і виклади їх на дно графина або глечика.
  2. Додай м’яту (попередньо, помий листочки і позбудься жорстких паличок), тростинний цукор і гарненько розімни товкачем або виделкою.
  3. Лід перебий в блендері в дрібну крихту і додай до м’яти, лайма і цукру. Висип суміш у шейкер і збий. Якщо шейкера немає, можеш просто гарненько потрусити щільно закритий графин!
  4. Виклади отриману крижану масу в келихи і залий «Спрайтом». Готово! Безалкогольний мохіто готовий.
  5. Прикрасити коктейль можна листочками м’яти або тонкої часточкою лайма, за бажанням.
  6. Якщо ж ти плануєш приготувати алкогольний мохіто, тобі крім основних інгредієнтів знадобитися ще 30 мл (для кожного келиха!) білого рому.
  7. Наливати ром у коктейль потрібно перед додаванням содової («Спрайту»), а все інше – за рецептом вище.

Фото – iStock

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