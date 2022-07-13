Як приготувати безалкогольний мохіто? Ми знаємо чудовий спосіб! Рецепт приготування мохіто покроково шукай в нашому матеріалі
Ми з вами вже готували домашній лимонад, а зараз прийшов час навчитися самостійно готувати безалкогольний мохіто. Ніжний м’ятний коктейль з кислинкою – фаворит дівчат на будь-якій вечірці, тому записуй покроковий рецепт мохіто в домашніх умовах! Це дуже просто!
Безалкогольний мохіто: рецепт
Вам знадобиться:
- Свіжа м’ята – 10 г
- Половинка лайма
- Содова ( «Спрайт») – 150 мл
- Лід – 8 кубиків
- Тростинний цукор за смаком
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Готуємо безалкогольне мохіто покроково:
- Поріж половинку лайма на дольки і виклади їх на дно графина або глечика.
- Додай м’яту (попередньо, помий листочки і позбудься жорстких паличок), тростинний цукор і гарненько розімни товкачем або виделкою.
- Лід перебий в блендері в дрібну крихту і додай до м’яти, лайма і цукру. Висип суміш у шейкер і збий. Якщо шейкера немає, можеш просто гарненько потрусити щільно закритий графин!
- Виклади отриману крижану масу в келихи і залий «Спрайтом». Готово! Безалкогольний мохіто готовий.
- Прикрасити коктейль можна листочками м’яти або тонкої часточкою лайма, за бажанням.
- Якщо ж ти плануєш приготувати алкогольний мохіто, тобі крім основних інгредієнтів знадобитися ще 30 мл (для кожного келиха!) білого рому.
- Наливати ром у коктейль потрібно перед додаванням содової («Спрайту»), а все інше – за рецептом вище.
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