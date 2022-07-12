Привітання з днем Петра та Павла в прозі та картинках – у добірці Нового каналу. Варіанти на будь-який смак! Вибирай, як привітати з Днем Петра та Павла своїх близьких

День Петра та Павла відзначається 12 липня як пам’ять про двох однойменних апостолів.

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З Днем Петра та Павла 2022: привітання в прозі

Нехай в день святих апостолів Петра і Павла, ваші душі будуть наповнені Божим миром і благодаттю. Нехай в домі буде достаток і взаєморозуміння. Бережіть дорогих вам людей!

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З Днем Петра і Павла! Миру тобі і світла, достатку і любові, щастя і процвітання! Нехай апостоли Петро і Павло бережуть твою сім’ю від усякого зла, від поганих думок і від хвороб. Бажаю виконання всіх потаємних бажань!

Вітаю з Днем Петра і Павла! Бажаю миру і достатку, добра на життєвому шляху, а також сил, здоров’я, розуміння рідних, хороших думок і хороших справ. І нехай святі апостоли бережуть тебе і твою сім’ю від злих язиків, страшних бід і негод.

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У день святих апостолів Петра і Павла бажаю віри і бадьорості духу. Нехай ваші молитви і найпотаємніші бажання будуть почуті! Здоров’я і миру вам і вашим родинам!