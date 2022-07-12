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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 липня в День Петра і Павла

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 липня в День Петра і Павла

Сьогодні, 12 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 12 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 12 липня

12 липня139-й день війни росії проти України. 193-й день року. День Петра і Павла. 

Який сьогодні день – 12 липня: національні свята

  • Кірибаті: День незалежності. (1979).
  • Сан-Томе і Принсіпі: Національне свято Демократичної Республіки Сан-Томе і Принсіпі. День Незалежності. (1975)

Події 12 липня у світі

  • 1679 — англійський король Карл II видав акт, що гарантує судові права громадян
  • 1711 — оточена московська армія на чолі з Петром I капітулює (Прутський мир) перед союзною коаліцією (П. Орлика, К. Гордієнка)
  • 1776 — з Плімута вирушив у свою останню експедицію Джеймс Кук
  • 1917 — під час Першої світової війни в ході другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використала як бойову отруйну речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт.
  • 1941 — у Радянському Союзі прийнято рішення про відправку на фронт 577 тисяч в’язнів виправних таборів, котрі мали б кров’ю змити вину перед державою, воюючи в штрафних батальйонах.
  • 1970 — експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні «Ра-2» через 57 днів плавання досягла берегів Барбадосу.
  • 1989 — остання страта радянським режимом українського військовика, вояка УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежности України Івана Савича Гончарука.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 липня в День Петра і Павла

Яке православне (церковне) свято сьогодні

12 липня – День Петра і Павла. Присвячене свято апостолам Петру і Павлу, близьким учням Христа.

День ангела сьогодні – 12 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Фелікс, Петро, Павло.

 Прикмети на 12 липня, День Петра і Павла:

  • Не можна лаятися, сваритися, лихословити.
  • Жінкам не варто займатися рукоділлям – всі вироби будуть невдалими.
  • Не можна займатися важкою фізичною працею.
  • Курити і вживати спиртні напої сьогодні не можна.
  • Якщо вас запросили в гості – не можна відмовлятися від візиту.

Що не можна робити 12 липня в День Петра і Павла

  • Якщо на Петрів день ясно, то весь рік буде хороша погода.
  • Якщо пішов дощ, то ще 40 днів буде погана погода.
  • Роса вранці випала – вдень буде жарко.
  • Хмари проти вітру пливуть – до дощової погоди.
  • Якщо зозуля перестала співати, то зима буде ранньою, а якщо ще співає, то осінь затягнеться.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 липня в День Петра і Павла

Фото: IStock

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