Як змусити себе займатися спортом?» – це питання, яке дуже часто ставить собі кожна дівчина. Як дійти до спортзалу? Як не втекти після першого ж тренування? Як пережити кріпатуру і повернутися до занять? Гарну треновану фігуру хочуть усі, а ось працювати заради неї готовий не кожен! І, щоб змусити себе займатися спортом, потрібно знайти потужну мотивацію, яка щоразу буде піднімати тебе з ліжка на ранкову пробіжку, а ввечері – підштовхувати до спортзалу, замість походу в кафе з друзями.

Узимку знайти мотивацію для тренувань досить складно. Але надворі вже літо: не встигнеш озирнутися, як тебе покличуть на пляж твої худенькі спортивні подружки. І що ти робитимеш – будеш і далі дивитися на свій модний купальник, який тобі вже замалий, чи візьмешся до справи? Ми, звісно, за друге.

Зараз дивляться

Лови кілька ідей – як почати займатися спортом. Сподіваємося, що наші поради допоможуть тобі зробити його невід’ємною частиною свого життя.

По-перше, вибери – яким видом спорту ти хотіла б зайнятися. Це можуть бути і звичайні походи у спортзал, але, можливо, тобі більше припаде до душі плавання, волейбол, бокс, танці, теніс тощо. Рекомендуємо спробувати щось із перерахованого вище, аби отримувати від занять не тільки користь, а й задоволення.

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Адже, якщо ти вирішиш займатися тим видом спорту, який тобі не подобається, то кожен похід на тренування буде трагедією. А це зовсім не те, що потрібно! Існують десятки видів спорту, які допоможуть твоєму тілу набути ідеальної форми. Обери той, який підходить тобі найбільше.

А якщо тобі не подобається ходити до тренажерної зали, цілком можна займатися спортом і вдома. Є безліч різних вправ на всі групи м’язів, для яких не обов’язково кудись виходити з улюбленої квартири, достатньо просто постелити килимок і влаштувати тренування в вітальні.

«У мене немає на це часу» – як часто саме цей аргумент (а радше – «відмазку») ми використовуємо, щоб не займатися спортом. Мовляв, навіщо починати, якщо все одно часу нема? Так ось – це не виправдання. Усесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що достатній час для фізичної активності – всього 150 хвилин на тиждень. 30 хвилин 5 днів на тиждень – не так уже й багато, правда?

Ти вже вибрала, ЯКИМ спортом займатися та КОЛИ, тепер час визначитися – З КИМ. Значно легше починати в компанії подруги або навіть мами (не таке вже й рідкісне явище), це однозначно і приємніше, і веселіше. Перспектива провести час із дорогою людиною швидше спонукає тебе підняти свою не підкачану наразі «п’яту точку» з дивана і вирушити на заняття.

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А здорова конкуренція ще нікому не зашкодила: киньте одна одній виклик і порівняйте свої результати через місяць.

Змусити себе займатися спортом допоможуть розклеєні на стіні світлини дівчат, форми яких є для тебе бажаними. Можеш також почепити на холодильник мотиваційні фрази та гасла. Сфотографуй себе в купальнику і повісь фото біля дзеркала.

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Після кількох тижнів тренувань твоє тіло зміниться, і ти переконаєшся в цьому, порівнявши своє відображення з фотографією «до». Ти побачиш, якою може бути твоя фігура, і вже не захочеш повертатися до колишнього її стану.

Струнке і здорове тіло завжди буде модним, але для багатьох воно так і залишається мрією. Не дай ліні та обіцянці «завтра почну» стати на заваді втіленню твоєї мрії!

Фото: IStock