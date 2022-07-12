Як правильно чистити зуби Новому каналу розповіла та показала у відео провідний український стоматолог Оксана Михайлюк.

Як чистити зуби, які фактори впливають на ефективне чищення зубів, дивись у відео-інструкціі:

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Важливо! Чистити зуби потрібно вимітаючими рухами від ясен донизу. Це стосується, як зовнішньої, так і внутрішньої сторони зубів.

– Наголошую, що це дуже важливо чистити саме такою технікою. Тому що, якщо ми починаємо водити щіткою зверху донизу, або ж навпаки, тим самим можемо заганяти наліт під ясна. Після цього, як наслідок у нас можуть виникати запальні процеси та різні не приємні подальші наслідки. Теж саме стосується і того, як наприклад, водити щіткою по горизонталі. Таким чином ми можемо травмувати сосочок і загнати наліт під м’які тканини, – доповнює Оксана Михайлюк.

Фото: IStock

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