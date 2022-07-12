Як приготувати зефір вдома? Це не так складно, як може здатися на перший погляд. Саме час побалувати себе корисними ласощами. Записуй рецепт класичного зефіру та експериментуй на кухні!
Домашній зефір: інгредієнти
- яєчний білок – 3 шт.
- цукор 250 г
- вода – 100 мл
- мед – 1 ст. л.
- желатин 16 г
- лимонний сік – 1 ст. л.
- рослинне масло – ½ ч. л.
- ароматизатори – за бажанням
- барвники – за бажанням
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Готуємо домашній зефір покроково:
- Желатин замочи в холодній воді на півгодини.
- Яєчні білки змішай із лимонним соком і збий за допомогою міксера в щільну піну.
- У невеликій каструльці змішай цукор, воду і мед. Доведи до кипіння і вари, поки суміш не буде нагадувати світлу карамель.
- Відіжми желатин і додай його до отриманої суміші. Перемішай до повного розчинення.
- Влий сироп у білкову масу, постійно помішуючи, і збивай до повної однорідності.
- Додай, якщо хочеш, барвники та ароматизатори.
- Викладати зефір найкраще в силіконову форму, попередньо змащену олією.
- Наш зефір практично готовий! Постав формочки в холодильник на півтори години, стеж, щоб десерт повністю «схопився» і загус.
Готово! Смачного!
Фото: IStock
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