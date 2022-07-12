Коли Петра та Павла у 2022 році? Дата святкування, що можна і не можна робити, читайте в матеріалі Нового каналу.

Свято Петра і Павла – неперехідне, і щороку відзначається в одну дату – 12 липня, після закінчення Петрівського посту.

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Цікаво, що у першоверховних апостолів Петра і Павла при народженні були інші імена. Апостол Павел – Савл, мав видатне походження, а апостол Петр – Симон, був з простої родини.

Традиції на Петра і Павла

У День Петра і Павла 12 липня православні ходять цілими родинами у церкву і ставлять свічки за здоров’я близьких.

В цей день віряни звертаються на богослужіннях з молитвами про міцне здоров’я своє і рідних.

Рибалки просять апостола Петра, який вважається їх покровителем, про гарний улов.

Не дивно, що за традиціями, у цей день на столі повинні бути страви з риби.

А також традиційною стравою цього свята вважаються сирні бабки, які готували господині.

У народі в цей день починався весільний період, вважалося, що молоді, які візьмуть шлюб з 12 липня до 5 серпня, житимуть довго, а їхня родину буде міцною.

Незаміжні дівчата 12 липня ворожать на судженого та вмиваються водою з трьох джерел, щоб зберегти красу.

Що не можна робити у День Петра і Павла

12 липня заборонено працювати на городі та в полі.

Заборонено шити, в’язати та прясти.

В День Петра і Павла не можна позичати гроші: ані брати в борг, ані давати.

А також не варто сьогодні купатися у відкритий водоймах – нечисті сили можуть затягнути на дно.

Не рекомендують з тієї ж причини і гуляти у лісах.

Прикмети на Петра і Павла

Якщо в цей день пройде один дощ, буде гарний врожай, якщо два – відмінний.

Якщо на Петра і Павла холодна погода, вважалось, що рік буде голодним, а врожай маленький.

Якщо на Петра і Павла спекотна погода, на Різдво наступного року буде морозно.

Фото: IStock