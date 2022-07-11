Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 11 липня

Сьогодні, 11 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 11 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 11 липня

11 липня – 138-й день війни Росії проти України. 192-й день року. Всесвітній день шоколаду. Міжнародний день містян. Всесвітній день народонаселення.

Який сьогодні день – 11 липня: національні свята

Монголія: Національне Свято «Наадам»

Події 11 липня у світі

1533 рік — Папа Климент VII оголошує, що шлюб короля Англії Генріха VIII і Катерини Арагонської все ще дійсний та відлучує короля від церкви;

1576 рік — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкриває Ґренландію;

1700 рік — засновують Берлінську академію наук;

1888 рік — У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкривають пам’ятник Богдану Хмельницькому;

1943 рік — кульмінація Волинської трагедії;

1944 рік — засновують Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА;

2008 рік — Компанія «Apple Inc.» відкриває iPhone App Store;

2014 рік — внаслідок ракетного обстрілу з території росії в районі Зеленопілля гине 36 українських військових.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

11 липня – перенесення мощей безсрібників Кира й Івана.

День ангела сьогодні – 11 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Герман, Василь, Григорій, Йосип, Іван, Сергій.

Прикмети на 11 липня:

Бджоли не вилітають з вуликів – до швидкого дощу.

Якщо день спекотний, то гриби в лісах з’являться нескоро.

Туман стелиться над водою – до мокрої і похмурої погоди.

Якщо з’явилося багато павуків, то погода буде ясною і сонячною.

Багато жита дозріло – грибів і горіхів буде багато.

Що не можна робити 11 липня

Не можна займатися важкою працею, ремонтом, лагодженням, будівельними роботами, генеральним прибиранням і т. д.

Не можна говорити грубі слова, сваритися і ображатися, скандалити з родичами. За повір’ями, якщо сьогодні посваритеся з рідними, то більше не помиритеся.

Не можна ставитися образливо до землі, квітів, трави і дерев. Не ламайте гілки дерев і не рвіть рослини без потреби.

Не варто купатися в річках і озерах, набирати в них воду і мочити ноги.

Фото: IStock