Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 11 липня

Сьогодні, 11 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 11 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 11 липня
11 липня – 138-й день війни Росії проти України. 192-й день року. Всесвітній день шоколаду. Міжнародний день містян. Всесвітній день народонаселення.
Який сьогодні день – 11 липня: національні свята
- Монголія: Національне Свято «Наадам»
Події 11 липня у світі
- 1533 рік — Папа Климент VII оголошує, що шлюб короля Англії Генріха VIII і Катерини Арагонської все ще дійсний та відлучує короля від церкви;
- 1576 рік — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкриває Ґренландію;
- 1700 рік — засновують Берлінську академію наук;
- 1888 рік — У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкривають пам’ятник Богдану Хмельницькому;
- 1943 рік — кульмінація Волинської трагедії;
- 1944 рік — засновують Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА;
- 2008 рік — Компанія «Apple Inc.» відкриває iPhone App Store;
- 2014 рік — внаслідок ракетного обстрілу з території росії в районі Зеленопілля гине 36 українських військових.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
11 липня – перенесення мощей безсрібників Кира й Івана.
День ангела сьогодні – 11 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Герман, Василь, Григорій, Йосип, Іван, Сергій.
Прикмети на 11 липня:
- Бджоли не вилітають з вуликів – до швидкого дощу.
- Якщо день спекотний, то гриби в лісах з’являться нескоро.
- Туман стелиться над водою – до мокрої і похмурої погоди.
- Якщо з’явилося багато павуків, то погода буде ясною і сонячною.
- Багато жита дозріло – грибів і горіхів буде багато.
Що не можна робити 11 липня
- Не можна займатися важкою працею, ремонтом, лагодженням, будівельними роботами, генеральним прибиранням і т. д.
- Не можна говорити грубі слова, сваритися і ображатися, скандалити з родичами. За повір’ями, якщо сьогодні посваритеся з рідними, то більше не помиритеся.
- Не можна ставитися образливо до землі, квітів, трави і дерев. Не ламайте гілки дерев і не рвіть рослини без потреби.
- Не варто купатися в річках і озерах, набирати в них воду і мочити ноги.
Фото: IStock