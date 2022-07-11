Як оформити ВПО у додатку Дія: Покрокова інструкція та служба підтримки

Багато українців, які подали заявку на отримання статусу ВПО через Дію ще в квітні, до цього часу не отримали виплати. Більше того – протягом майже всього травня послуга «Оформлення стутусу ВПО» зникла з додатку, але днями з‘явилась знову. Як перевірити, чи зберіглась ваша заявка та умови отримання виплат для ВПО, читайте в матеріалі.

Щоб перевірити, який статус вашої заявку на отримання статусу ВПО та виплат, потрібно оновити додаток «Дія» та зайти у розділ «Послуги». Там обрати «Оформлення допомоги для ВПО», і ви побачите статус вашої заяви.

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До сих пір у багатьох статус «В обробці», і це означає, що заява подана і виплати ви отримаєте. Точних дат, коли всі виплати опиняться на картках, наразі немає.

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А щоб ви перевірили, чи правильно все оформили, або могли легко подати заявку на отримання статусу ВПО, якщо не робили цього раніше, ми зібрали офіційні відповіді від «ДІЯ» на найпопулярніші питання.

Які умови для оформлення допомоги для ВПО у Дії?

Якщо вам довелося покинути домівку через воєнні дії, можете отримати довідку переселенця та виплату 2000 грн. на карту єПідтримка щомісяця.

Коли ви отримаєте кошти?

Якщо ви оформили статус ВПО, ваша заявка відправляється для очікування на виплату. Строк зарахування коштів залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у ваш банк. Щойно це відбудеться, кошти будуть зараховані на рахунок, який ви вказали під час подачі заяви. Чекайте повідомлення від банку про зарахування коштів на карту єПідтримка.

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Як отримати через Дію дорослому допомогу ВПО?

Перейдіть в розділ Послуги та оберіть Статус ВПО. Введіть поточне місце перебування. Підтвердьте геолокацію (перевірте, аби вона була увімкнена на вашому пристрої). Оберіть банківський рахунок (перевірте, аби він був відкритий). Оберіть необхідну допомогу. Залиште контактні дані.

Після чого слід очікувати призначення статусу ВПО.

Як отримати через Дію дитині допомогу ВПО?

Перейдіть в розділ Послуги та оберіть Статус ВПО. Оберіть свідоцтво дитини, якій треба призначити статус ВПО. Перевірте уважно усю інформацію та відправте запит.

Після чого слід очікувати призначення статусу ВПО.

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Чи можливо оформити виплати через Дію, якщо ви вже отримали статус ВПО?

Якщо ви вже отримали статус ВПО та перебуваєте на обліку, то в такому випадку допомога буде змінена автоматично. Кошти будуть зараховуватися на вже існуючий соціальний рахунок. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, радимо звернутися до органів соціального захисту населення.

Чи можете ви отримали виплати для ВПО, якщо заходитесь за кордоном?

Ні. Для того, щоб оформити послугу потрібно знаходитися в Україні. Оскільки, це є один із кроків підтвердження умов для отримання допомоги.

Тож громадяни, які виїхали за кордон, не можуть подати заяву на отримання статусу ВПО.

Послуга доступна до кінця воєнного стану.

Більше відповідей ви можете отримати у офіційному боті пібтримки ДІЯ у Телеграм.