Як приготувати панкейки? Це можна зробити легко й швидко! Рецепт приготування панкейки покроково – в матеріалі

Яким має бути ідеальний сніданок? Корисним, поживним, багатим на вітаміни… І, звичайно, смачним! Тому ми знайшли для тебе рецепт традиційних американських панкейків, які стануть ідеальним початком дня.

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Панкейки: інгредієнти для приготування 10 штук

250 мл молока

3 ст. ложки рослинної або 40 гр. розтопленого вершкового масла

2 яйця

4 ст.л. цукру

1 ч.л. гашеної соди

170 гр борошна

Готуємо панкейки покроково:

1. У мисочці збий вінчиком яйця з цукром і сіллю до появи піни. В отриману суміш влий склянку підігрітого (але не гарячого!) молока, поклади борошно і знову збий вінчиком, поки не розіб’єш усі грудочки. У тісто влий рослинну олію, додай соду, гашену оцтом, і гарненько перемішай. Накрий тісто рушником і залиш на 10-15 хвилин.

2. Розігрій пательню. Смажити панкейки треба на середньому вогні. Щойно побачиш, що на тісті починають з’являтися бульбашки, перевертай панкейк! Готово!

3. Головний секрет у тому, що смажити потрібно, не змащуючи сковорідку олією – так панкейки не будуть жирними! Якщо ж без олії твоє тісто пристає або пригорає, можеш трошки змастити дно пательні вершковим маслом, проте тоді готові панкейки слід викласти на серветку, щоб вона увібрала жир.

4. Подавай панкейки зі згущеним молоком, фруктами, будь-якими топінгами, джемами, медом, шоколадом, горіхами… Загалом, з чим завгодно! Головне – не з’їсти відразу всі, а, повір, утриматися буде вкрай складно! Смачного!

Фото – pixabay.com

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