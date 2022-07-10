Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 10 липня

Сьогодні, 10 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 10 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 10 липня
Сьогодні 10 липня– 191 день року. 137 день повномасштабної війни в Україні, розв’язаної росією.
10 липня – День Миколи Тесли, День польоту на парасольці, а також – День народження футбольного свистка.
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Національні свята 10 червня
- На Багамських островах – День незалежності
- У Мавританії – День збройних сил
- У Монголії – День державного прапора
- У Японії – День натто.
Події 10 липня у світі
- 10 липня 138 року Антонін Пій став римським імператором.
- 10 липня 1547 року у Франції відбулася остання офіційно дозволена королем дуель.
- 10 липня 1878 року в Англії вперше футбольний арбітр під час матчу використав свисток, раніше судді кричали.
- 10 липня 1908 року голландський фізик Хейке Камерлінг-Оннес уперше у світі отримав рідкий гелій.
- 10 липня 1962 року запущено першого комерційного супутника зв’язку — «Телстар».
- 10 липня 1964 року вийшов у світ альбом гурту The Beatles “A Hard Day’s Night”, з якого почалася масова бітломанія.
- 10 липня 1994 року відбулося Гран-прі Великобританії. Початок битви Міхаеля Шумахера за перший чемпіонський титул.
- 10 липня 1995 року Папа римський Іоанн Павло II у спеціальному посланні жінкам визнав, що католицька церква багато років дискримінувала їх.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
За православним календарем 10 липня – день пам’яті преподобного Сампсона.
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День ангела сьогодні – 10 липня
10 червня іменини у Володимира, Георгія, Єгора, Івана, Іоанна, Самсона, Серапіона, Юрія.
Прикмети на 10 липня:
- Якщо у самсонів день буде дощ, волого буде до бабиного літа.
- Веселка над річкою – до дощу.
- Якщо сонячна погода 10 липня, попереду 7-й тиждень хорошої погоди.
Що не можна робити 10 липня
- Не можна брехати і лаятися.
- Не можна викидати залишки їжі зі столу, краще віддайте свійським тваринам.
- Не можна довго дивитись у дзеркало – відображення «витягне» всю красу.
- Не піднімайте у цей день з підлоги монети – до фінансових труднощів.
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Що можна робити 10 липня
Вважається, що сьогодні потрібно бути щедрими і подавати милостиню нужденним – удача супроводжуватиме вас у справах довгий час.
Фото: IStock