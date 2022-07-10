Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 10 липня

Сьогодні, 10 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 10 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 10 липня

Сьогодні 10 липня– 191 день року. 137 день повномасштабної війни в Україні, розв’язаної росією.

Зараз дивляться

10 липня – День Миколи Тесли, День польоту на парасольці, а також – День народження футбольного свистка.

Місячний календар стрижок на липень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Національні свята 10 червня

На Багамських островах – День незалежності

У Мавританії – День збройних сил

У Монголії – День державного прапора

У Японії – День натто.

Події 10 липня у світі

10 липня 138 року Антонін Пій став римським імператором.

10 липня 1547 року у Франції відбулася остання офіційно дозволена королем дуель.

10 липня 1878 року в Англії вперше футбольний арбітр під час матчу використав свисток, раніше судді кричали.

10 липня 1908 року голландський фізик Хейке Камерлінг-Оннес уперше у світі отримав рідкий гелій.

10 липня 1962 року запущено першого комерційного супутника зв’язку — «Телстар».

10 липня 1964 року вийшов у світ альбом гурту The Beatles “A Hard Day’s Night”, з якого почалася масова бітломанія.

10 липня 1994 року відбулося Гран-прі Великобританії. Початок битви Міхаеля Шумахера за перший чемпіонський титул.

10 липня 1995 року Папа римський Іоанн Павло II у спеціальному посланні жінкам визнав, що католицька церква багато років дискримінувала їх.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

За православним календарем 10 липня – день пам’яті преподобного Сампсона.

Фінансовий гороскоп на липень 2022: Козерогам – нове джерело прибутку, Рибам – фінансова нестабільність

День ангела сьогодні – 10 липня

10 червня іменини у Володимира, Георгія, Єгора, Івана, Іоанна, Самсона, Серапіона, Юрія.

Прикмети на 10 липня:

Якщо у самсонів день буде дощ, волого буде до бабиного літа.

Веселка над річкою – до дощу.

Якщо сонячна погода 10 липня, попереду 7-й тиждень хорошої погоди.

Що не можна робити 10 липня

Не можна брехати і лаятися.

Не можна викидати залишки їжі зі столу, краще віддайте свійським тваринам.

Не можна довго дивитись у дзеркало – відображення «витягне» всю красу.

Не піднімайте у цей день з підлоги монети – до фінансових труднощів.

Місячний календар на липень 2022: сприятливі дні для справ

Що можна робити 10 липня

Вважається, що сьогодні потрібно бути щедрими і подавати милостиню нужденним – удача супроводжуватиме вас у справах довгий час.

Фото: IStock