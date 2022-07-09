Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 9 липня

Сьогодні, 9 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 9 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 9 липня

9 липня – Міжнародний день знищення зброї, заснований Організацією Об’єднаних Націй в 2001 році.

Події 9 липня у світі

1816 — Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії.

— Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії. 1877 — перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем став Спенсер Гір.

— перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем став Спенсер Гір. 1955 — заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна).

— заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна). 1955 — знаменита рок-н-рольна пісня Rock Around the Clock» (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті «Білбоард» .

— знаменита рок-н-рольна пісня Rock Around the Clock» (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті «Білбоард» . 1961 — у Вінніпегу (Канада) відкрито пам’ятник Т. Г. Шевченку.

— у Вінніпегу (Канада) відкрито пам’ятник Т. Г. Шевченку. 1972 — в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний)

— в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний) 2018 — саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України».

Яке православне (церковне) свято сьогодні

9 липня – День вшановання пам’ять Преподобного Давида Солунського.

День ангела сьогодні – 9 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, Павло.

Прикмети на 9 липня:

Якщо 9 липня зібрати та з’їсти багато суниці, оновиться кров.

Якщо цього дня хороша погода, протягом семи тижнів буде тепло та сонячно.

Якщо 9 липня в будинку запалити білу свічку, весь рік буде щасливим і хлібосольним.

Сон проти 9 липня виповниться через 7-10 днів. Сновидіння, побачене вдень 9 липня, здійснитися через два тижні.

Що не можна робити 9 липня

Цього дня не можна сваритися та з’ясовувати стосунки.

Сьогодні не бажано брати у позику гроші. Якщо вам конче потрібно позичити гроші, то беріть їх, тримаючи у кишені суничний листок.

Не бажано у цей день ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.

Фото: IStock