Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 8 липня на День Сім'ї

Сьогодні, 8 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 8 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 8 липня

8 липня 2022 – 135-й день війни росії проти України. 189 день року. Всесвітній день боротьби з алергією та День без драматизму.

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Сьогодні в Україні – День сім’ї, що відзначається з 2012 року.

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Також сьогодні відзначають День Февронії-русальниці.

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Події 8 липня у світі

8 липня 52 р. до н. е. – прийнята дата заснування Парижа.

У цей день в 1497 перша морська експедиція з Європи в Індію відпливла з Лісабона на чолі з Васко да Гама.

8 липня 1709 року відбулася Полтавська битва – найбільша битва Великої Північної війни.

Цього дня 1889 року вийшов перший номер газети The Wall Street Journal.

8 липня 1918 року у Києві створено Державний Сенат України.

8 липня 2011 – старт шатла «Атлантіс». Останній політ шатлу “Атлантіс”, який завершив експлуатацію кораблів системи “Space Shuttle”.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

За православним календарем сьогодні День пам’яті святих Петра та Февронії, які вважаються християнами покровителями сім’ї та шлюбу.

День ангела сьогодні – 8 липня

Сьогодні іменини святкують Віргінія, Давид, Дементій, Денис, Євтропія, Єфросинія, Ізабелла, Костянтин, Леонід, Лівія, Петро, ​​Прокопій, Симон, Февронія, Федір та Феодора.

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Прикмети на 8 липня:

Вважається, що якщо у цей день буде спекотно, то й найближчий місяць погода буде спекотною.

Сни в ніч з 7 на 8 липня можуть виявитися віщими, тож будьте до них уважні.

Якщо чути далеко грім, наступні дні будуть дощовими.

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Що не можна робити 8 липня

В день не можна сваритися, особливо з коханими.

Не можна лаятися і вживати алкоголь.

8 липня не рекомендується прибирати будинок, особливо підмітати підлогу.

Не варто також сьогодні викидати речі.

Що можна робити 8 липня

Сьогодні у День сім’ї ідеальний день для створення родини: реєстрації шлюбу, початку стосунків чи подання заяви до РАГСу. Все дуже символічно!

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Фото: IStock