Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 7 липня

Сьогодні, 7 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 7 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 7 липня

7 липня – 134-й день війни Росії проти України. 188-й день року. Сьогодні День працівника природньо-заповідної справи в Україні. День міста Теребовля (Поділля).

Сьогодні відзначають традиційне свято – Івана Купала.

ТОП-5 осучаснених ворожінь на судженого на Івана Купала

Який сьогодні день – 7 липня: національні свята

День Незалежності Соломонових Островів

Японія: Фестиваль Танабату у Японії

Події 7 липня у світі

1438 рік — французький король Карл VII проголошує Прагматичну санкцію, за якою затверджується пріоритет королівської влади над владою Папи Римського;

1572 рік — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II переривається чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою від 1386 року;

1659 рік — об’єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбиває московське військо під Конотопом;

1664 рік — починається 13-тижнева Облога Ставищ військами київського воєводи Стефана Чарнецького;

1709 рік — шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримує вогнестрільне поранення в ногу;

1881 рік — у «Журналі для дітей» (Рим) уперше надрукували казку «Піноккіо»;

1915 рік — у османському місті Трабзон починається вірменський погром;

1923 рік — у Празі відкривають Український педагогічний інститут імені Драгоманова;

1940 рік — у Львові відкривають Літературно-меморіальний музей Івана Франка;

1954 рік — відбувається радіодебют Елвіса Преслі (пісня «That’s All Right (Mama)» прозвучала на УКХ-станції Мемфіса);

1967 рік — у Великій Британії The Beatles випускають свій хіт «All You Need Is Love»;

1977 рік — США проводять перше випробування «гуманної» зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими;

1978 рік — проголошують незалежність Соломонових островів;

1987 рік — у Чорнобилі розпочинається судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим;

1989 рік — в Сімферополі починає видаватися газета кримськотатарською мовою;

1990 рік — в Римі вперше виступають разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас;

2005 рік — прозвучала серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах;

2009 рік — ховають «короля поп-музики» Майкла Джексона.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

7 липня в церковному календарі – Різдво Іоанна Предтечі.

День ангела сьогодні – 7 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван, Яків, Микита, Антоній.

Прикмети на 7 липня на Івана Купала:

П0ольові квіти сильно пахнуть – до дощу.

Верба сильно шумить – до зливи.

Якщо в Іванів день чутна гроза, то в цьому році буде неврожай горіхів.

Якщо ніч зоряна, то буде багато грибів

Що не можна робити 7 липня на Івана Купала

Не варто сумувати, сваритися і конфліктувати в цей день.

Ні в якому разі не піднімайте нічого з землі, особливо монети.

Невдалий день для робіт в саду і городі.

Не можна фарбувати і стригти волосся сьогодні

Фото: IStock