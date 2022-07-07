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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 7 липня на Івана Купала

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 7 липня

Сьогодні, 7 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 7 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 7 липня

7 липня134-й день війни Росії проти України. 188-й день року. Сьогодні День працівника природньо-заповідної справи в Україні. День міста Теребовля (Поділля).

Сьогодні відзначають традиційне свято – Івана Купала.

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Який сьогодні день – 7 липня: національні свята

  • День Незалежності Соломонових Островів
  • Японія: Фестиваль Танабату у Японії

Події 7 липня у світі

  • 1438 рік — французький король Карл VII проголошує Прагматичну санкцію, за якою затверджується пріоритет королівської влади над владою Папи Римського;
  • 1572 рік — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II переривається чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою від 1386 року;
  • 1659 рік — об’єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбиває московське військо під Конотопом;
  • 1664 рік — починається 13-тижнева Облога Ставищ військами київського воєводи Стефана Чарнецького;
  • 1709 рік — шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримує вогнестрільне поранення в ногу;
  • 1881 рік — у «Журналі для дітей» (Рим) уперше надрукували казку «Піноккіо»;
  • 1915 рік — у османському місті Трабзон починається вірменський погром;
  • 1923 рік — у Празі відкривають Український педагогічний інститут імені Драгоманова;
  • 1940 рік — у Львові відкривають Літературно-меморіальний музей Івана Франка;
  • 1954 рік — відбувається радіодебют Елвіса Преслі (пісня «That’s All Right (Mama)» прозвучала на УКХ-станції Мемфіса);
  • 1967 рік — у Великій Британії The Beatles випускають свій хіт «All You Need Is Love»;
  • 1977 рік — США проводять перше випробування «гуманної» зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими;
  • 1978 рік — проголошують незалежність Соломонових островів;
  • 1987 рік — у Чорнобилі розпочинається судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим;
  • 1989 рік — в Сімферополі починає видаватися газета кримськотатарською мовою;
  • 1990 рік — в Римі вперше виступають разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас;
  • 2005 рік — прозвучала серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах;
  • 2009 рік — ховають «короля поп-музики» Майкла Джексона.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

7 липня в церковному календарі Різдво Іоанна Предтечі. 

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 7 липня

День ангела сьогодні – 7 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван, Яків, Микита, Антоній.

 Прикмети на 7 липня на Івана Купала:

  • П0ольові квіти сильно пахнуть – до дощу.
  • Верба сильно шумить – до зливи.
  • Якщо в Іванів день чутна гроза, то в цьому році буде неврожай горіхів.
  • Якщо ніч зоряна, то буде багато грибів

Що не можна робити 7 липня на Івана Купала 

  • Не варто сумувати, сваритися і конфліктувати в цей день.
  • Ні в якому разі не піднімайте нічого з землі, особливо монети.
  • Невдалий день для робіт в саду і городі.
  • Не можна фарбувати і стригти волосся сьогодні

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 7 липня

Фото: IStock

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