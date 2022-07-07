Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 7 липня

Сьогодні, 7 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 7 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 7 липня
7 липня – 134-й день війни Росії проти України. 188-й день року. Сьогодні День працівника природньо-заповідної справи в Україні. День міста Теребовля (Поділля).
Сьогодні відзначають традиційне свято – Івана Купала.
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Який сьогодні день – 7 липня: національні свята
- День Незалежності Соломонових Островів
- Японія: Фестиваль Танабату у Японії
Події 7 липня у світі
- 1438 рік — французький король Карл VII проголошує Прагматичну санкцію, за якою затверджується пріоритет королівської влади над владою Папи Римського;
- 1572 рік — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II переривається чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою від 1386 року;
- 1659 рік — об’єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбиває московське військо під Конотопом;
- 1664 рік — починається 13-тижнева Облога Ставищ військами київського воєводи Стефана Чарнецького;
- 1709 рік — шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримує вогнестрільне поранення в ногу;
- 1881 рік — у «Журналі для дітей» (Рим) уперше надрукували казку «Піноккіо»;
- 1915 рік — у османському місті Трабзон починається вірменський погром;
- 1923 рік — у Празі відкривають Український педагогічний інститут імені Драгоманова;
- 1940 рік — у Львові відкривають Літературно-меморіальний музей Івана Франка;
- 1954 рік — відбувається радіодебют Елвіса Преслі (пісня «That’s All Right (Mama)» прозвучала на УКХ-станції Мемфіса);
- 1967 рік — у Великій Британії The Beatles випускають свій хіт «All You Need Is Love»;
- 1977 рік — США проводять перше випробування «гуманної» зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими;
- 1978 рік — проголошують незалежність Соломонових островів;
- 1987 рік — у Чорнобилі розпочинається судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим;
- 1989 рік — в Сімферополі починає видаватися газета кримськотатарською мовою;
- 1990 рік — в Римі вперше виступають разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас;
- 2005 рік — прозвучала серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах;
- 2009 рік — ховають «короля поп-музики» Майкла Джексона.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
7 липня в церковному календарі – Різдво Іоанна Предтечі.
День ангела сьогодні – 7 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван, Яків, Микита, Антоній.
Прикмети на 7 липня на Івана Купала:
- П0ольові квіти сильно пахнуть – до дощу.
- Верба сильно шумить – до зливи.
- Якщо в Іванів день чутна гроза, то в цьому році буде неврожай горіхів.
- Якщо ніч зоряна, то буде багато грибів
Що не можна робити 7 липня на Івана Купала
- Не варто сумувати, сваритися і конфліктувати в цей день.
- Ні в якому разі не піднімайте нічого з землі, особливо монети.
- Невдалий день для робіт в саду і городі.
- Не можна фарбувати і стригти волосся сьогодні
Фото: IStock