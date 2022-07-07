Привітання з Івана Купала у прозі та картинках

На Івана, на Купала кожна дівчина гадає, де ж її милий та ненаглядний, бо така давня традиція. А ще на Івана Купала кожна дівчина вітає своїх подружок, рідних та близьких з цим містичним святом. Тому Новий канал підготував для тебе вітання з Івана Купала в прозі та картинках. Зберігай та вітай!

Коли Івана Купала 2022 року? Традиції та обряди

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Вітаю зі святом Івана Купала. Нехай на твоєму шляху знайдеться та квітуча папороть, яка допоможе і твоєму серцю розквітнути пелюстками щастя і любові у такі складні часи.

Вітаю з Івана Купала! Бажаю, аби на твоєму шляху завжди були добрі й щирі люди. У цей день нехай трапиться справжнє диво і не одне! Здоров’я тобі, благодаті й любові.

Від доброго серця в день Івана Купала зичу тобі, щоб доля завжди була щедрою, природа навколо — прекрасною, вода — чистою, а вогонь у душі твоїй — яскравим. Будь бадьорою людиною, нехай удача завжди буде ходити коло тебе!

В день Івана Купала запали в своїй душі яскравий вогник щастя, радості і надії. Будь завжди щасливіше від усіх, бережи здоров’я і міцно-міцно тримай удачу за хвостик, щоб не вислизнула!

Нехай гарний настрій та усмішка на вашому обличчі з’являється не тільки в свята, а й у будні дні. А кожному, хто вірить в диво, нехай зустрінеться справжнісінька квіточка папороті.

В цей теплий літній день існують чудові традиції. Дивитися на тінь вінка, який пливе за течією річки, радіти приходу літа і тріску багаття – це незвичайне свято, і є в ньому щось таємниче, якийсь зв’язок з природою. Навряд чи весь інший світ зрозуміє, навіщо стрибати через вогнище, ризикуючи здоров’ям, вести пошуки неіснуючої квітки і для чого потрібні нічні купання. Але ж ми знаємо, в чому краса цього свята. Будемо любити, і вірити в казку! Зі святом Івана Купала!