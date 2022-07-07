Когда Ивана Купала 2022? Традиции и обряды





Свято Івана Купала традиційно в Україні святкують у ніч з 6 на 7 липня. Тому у 2022 році воно припадає у ніч з четверга на п’ятницю.

Свято Івана Купала – одне з найдавніших свят, яке дійшло до сьогодні. Воно окутане особливою містикою та легендами. Адже, поговорюють, що саме на Івана Купала на землю виходять лісовики, відьми і злі духи, а захиститися від них допомагають вода і вогонь. А ще у цю ніч можна дізнатися свою долю.

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Свято Івана Купала: традиції ворожіння

У ніч на Івана Купала дівчата часто люблять поворожити на ім’я свого коханого, дату весілля та свою долю. Але також в цей день проводять ворожіння на бажання і здоров’я.

Ворожіння на нареченого. Дівчина повинна зірвати лист подорожника біля дороги і покласти під подушку в ніч на 7 липня. Потім потрібно сказати: «Попутник-трипутник, ти живеш при дорозі, бачиш як старого, так малого, покажи мені мого судженого». Тоді уві сні їй присниться наречений.

Ворожіння на дату весілля. Перед сном дівчина збирає трави і не дивлячись кладе їх під подушку. Вранці їх слід розглянути. Якщо знайдеться 12 і більше різних трав – скоро весілля.

Привітання з Івана Купала у прозі та картинках

Ворожіння на те, хто перша вийде заміж. Незаміжні дівчата пускають плисти вінок по озеру або річці. Чий вінок відпливе далі всього – та перша вийде заміж. Якщо водойми немає, вінки можна кинути в багаття. У якої дівчини вінок швидше догорить – та й вийде заміж першою.

Ворожіння на бажання. Потрібно загадати бажання і навмання зірвати з клена листок. Якщо кількість гострих кутів на листку парна – бажання збудеться.

Змова на гроші. Перед сном в скляний посуд з джерельною водою або росою потрібно кинути монети з великим номіналом. Вранці їх потрібно вийняти і заховати в будинку, щоб завжди гроші водилися.

Свято Івана Купала: прикмети

На Івана Купала прийнято уважно спостерігати за погодою, щоб дізнатися, якими будуть найближчі дні. Злива в цей день віщує тривалу посуху. А ось потрапити під зливу для людини означає удачу в грошах. Дощ у це свято означає, що урожай пшениці буде поганий. Грім з блискавкою на свято – горіхи не вродять. Веселка в цей день обіцяє велику удачу. Якщо погода сонячна і безхмарна – фруктів буде багато.

Свято Івана Купала: обряди та звичаї

Головний звичай купальської ночі – розпалюванням великого багаття. У давні часи біля купальського багаття збиралося все село. Молодь водила хороводи і танцювала. У центр багаття встановлювали колесо на жердині, яке символізувало сонце.

Через багаття стрибала закохана пара, тримаючись за руки. Якщо під час стрибка вони не відпустили рук одне одного – любов буде дуже міцною. У купальське багаття також кидали сорочку хворої людини, щоб вилікувати її від хвороби.

Також є багато обрядів на Івана Купала, які пов’язані з водою. У цей день люди купалися в річках і озерах, вмивалися росою і ходили босоніж по траві. Також було заведено обливати один одного з відер і ходити в лазню. Люди вірили, що такі обряди не тільки магічну силу, але і приносять користь організму і зміцнюють імунітет.

Нагадаємо, що під час воєнного стану по всій Україні діє комендантська година. Тому у відповідні години ночі громадянам не дозволяється знаходитися на вулиці без спеціальної перепустки. Виняток – якщо вони прямують в укриття під час повітряної сирени. Також звертаємо вашу увагу, що багаття вночі може налякати українців в умовах повномасштабної війни, а також призвести до пожежі. Будьте обачними та уважними одне до одного.

Фото: IStock