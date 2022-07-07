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Ідеї для весільної фотосесії: незвичайні місця в Києві

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У тебе запланована весільна фотосесія, і ти хочеш виглядати ідеально на кожному знімку? Ми тобі в цьому допоможемо! Дивись в нашій добірці круті місця та ідеї для весільної фотосесії в Києві. Повір, результат перевершить всі твої очікування!

Ідеї для весільної фотосесії

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Місця для весільної фотосесії в Києві

Межигір’я (Резиденція)

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Воздвиженка

воздвиженка

Андріївський Узвіз

андреевский спуск

Шевченківський парк

шевченсковский парк

Ботанічний сад ім. Гришка

ботанический сад гришко

Набережна на Поштовій площі

набережная на почтовой

Парк «Феофанія»

парке феофания

Дендропарк «Олександрія»

дендропарк

Фото: Pinterest

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