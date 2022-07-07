У тебе запланована весільна фотосесія, і ти хочеш виглядати ідеально на кожному знімку? Ми тобі в цьому допоможемо! Дивись в нашій добірці круті місця та ідеї для весільної фотосесії в Києві. Повір, результат перевершить всі твої очікування!
Ідеї для весільної фотосесії
Місця для весільної фотосесії в Києві
Межигір’я (Резиденція)
Воздвиженка
Андріївський Узвіз
Шевченківський парк
Ботанічний сад ім. Гришка
Набережна на Поштовій площі
Парк «Феофанія»
Дендропарк «Олександрія»
Фото: Pinterest
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